Düsseldorfer Restaurants von Gault&Millau ausgezeichnet: Ein Neuling und ein doppelter Gewinner

Auszeichnungen für verschiedene Düsseldorfer Restaurants: Der Gastro-Guide Gault&Millau verteilte wieder seine begehrten Kochmützen. Wer zu den Gewinnern in der NRW-Landeshauptstadt gehört, erfahrt ihr hier.

Der Gault&Millau ist neben dem Guide Michelin der einflussreichste Restaurantführer französischen Ursprungs und daher ebenfalls sehr wichtig für die Restaurant-Branche. Statt Sternen wie im Guide Michelin werden hier Kochmützen vergeben. In Düsseldorf gab es sogar einen doppelten Gewinner: Yoshizumi Nagaya wurde gleich mit zwei Restaurants und mit mehreren Mützen bedacht.

>> Überblick: Das sind die besten Restaurants in NRW – zwei davon in Köln <<

Für das Nagaya an der Klosterstraße gab es gleich drei von fünf Mützen. Dazu der Gastro-Guide: „Yoshizumi Nagaya pflegt unbeirrt seinen wohl einzigartigen Balanceakt zwischen japanischem Produktfanatismus und europäischer – vornehmlich französischer – Küchenhistorie.“ Empfohlen wird vor allem das Neun-Gänge-Menü Omasake im Nagaya. Neben dem Nagaya führt der Koch auch noch das Yoshi auf der Kreuzstraße, welches ebenfalls zwei Mützen für einen „hohen Grad an Kochkunst, Kreativität und Qualität“ abräumte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Restaurant Nagaya (@restaurant_nagaya)

Neu dabei: Pink Pepper bekommt begehrte Kochmützen

Ebenfalls zwei Mützen erhielten das Phoenix im Dreischeibenhaus, das Dr. Kosch an der Roßstraße, das Berens am Kai an der Kaistraße, das Le Flair an der Marc-Chagall-Straße, der Setzkasten an der Berliner Allee und das Agata’s an der Kirchfeldstraße.

Neben dem Nagaya gab es auch für das Restaurant 1876 Daniel Dal-Ben drei Mützen. Es wurde als „das beste klassisch ausgerichtete Restaurant in Düsseldorf“ beschrieben. Daneben wurde auch das Im Schiffchen von Jean-Claude Bourgeuil am Kaiserswerther Markt mit drei Mützen bedacht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Daniel Dal-Ben (@1876.restaurant)

<< Hintergrund: So ist es im Edel-Restaurant Pink Pepper im Steigenberger >>

Als Neuling findet sich im Gault&Millau nun auch das Pink Pepper im Steigenberger Parkhotel an der Königsallee 1a. Hier sollen es vor allem die Gegensätze sein, die sich auf dem Gaumen anziehen und damit die Kritiker begeistert haben.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: