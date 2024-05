Eine haarige Angelegenheit: Düsseldorf ist, gemessen an der Einwohnerzahl, die Stadt mit den meisten Friseurläden Deutschlands. In Zahlen ausgedrückt sind das sagenhafte 650 Salons. Und tatsächlich – wer genau hinschaut, wird sehen, dass es in so gut wie jeder beliebten Straße gleich mehrere Salons gibt.

Um sich von der vielen Konkurrenz abzugrenzen, wählen nicht wenige Hairstylisten daher recht interessante Namen für ihr Studio. Wir haben die elf lustigsten und skurrilsten der NRW-Landeshauptstadt für euch zusammengestellt.

„Haarpune“ in Friedrichstadt

Einer der bekanntesten Friseure mit ausgefallenen Salonnamen ist „Haarpune“ im Stadtteil Friedrichstadt. Genauso ikonisch wie der Name, ist auch das Logo des Studios, welches den Flair des Stylisten einfangen soll. Und auch das Innenleben des Coiffeurs ist etwas anders, als bei seinen vielen Wettstreitern: So hängen an der Wand Arbeiten ausgewählter Düsseldorfer Künstler, während eine Mini-Barista-Ecke zum genüsslichen Schlürfen eines Kaffees einlädt.

Adresse: Fürstenplatz, 40215 Düsseldorf

Fürstenplatz, 40215 Düsseldorf Öffnungszeiten: Dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr, samstags nach Absprache.

Dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr, samstags nach Absprache. Website

„Kopfsache“ in Pempelfort

Der Name ist hier Programm: Denn bei „Kopfsache“ dreht sich alles um unsere Haarpracht. Besonders spezialisiert hat sich der Salon dabei auf verschiedene Färbetechniken wie Balayage.

Auch über die Stadtgrenzen Düsseldorfs hinaus ist der Friseur aus Pempelfort bekannt. So folgen Tausende Menschen dem Salon auf den sozialen Medien. Dort geben die erfahrenen Stylisten regelmäßig Tipps zur richtigen Haarpflege oder geben mit humorvollen Videos Einblicke in ihren Berufsalltag.

Adresse: Bagelstraße 95a, 40479 Düsseldorf

Bagelstraße 95a, 40479 Düsseldorf Öffnungszeiten: Dienstags und mittwochs von 11 bis 20 Uhr sowie donnerstags und freitags von 9 bis 18 Uhr.

Dienstags und mittwochs von 11 bis 20 Uhr sowie donnerstags und freitags von 9 bis 18 Uhr. Website

„Hairliche Zeiten“ in Urdenbach

Im Stadtteil Urdenbach warten „hairliche“ Zeiten auf Friseurgänger: Denn hier wird die Kopfpracht richtig verwöhnt und auf Vordermann gebracht. So stehen neben dem Waschen, Färben und Colorieren auch Hairstylings auf dem Programm.

Adresse: Kammerrathsfeldstraße 78, 40593 Düsseldorf

Kammerrathsfeldstraße 78, 40593 Düsseldorf Öffnungszeiten : Dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr.

: Dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr. Website

„Haargenau“ in Pempelfort

Nicht nur der Name, sondern auch das Konzept dieses Düsseldorfer Coiffeures ist besonders: Denn mit den vielen Gemälden im Inneren des Salons gleicht dieser Friseur glatt einer Galerie. Da wundert es kaum, dass hier immer wieder neue Kunstwerke ausgestellt oder Vernissagen veranstaltet werden. Das Vorbeischauen lohnt sich bei „Haargenau“ also nicht nur für einen neuen Schnitt.

Adresse: Parkstraße 47, 40477 Düsseldorf

Parkstraße 47, 40477 Düsseldorf Öffnungszeiten : nicht bekannt.

: nicht bekannt. Website

„Headzoo“ in Gerresheim

Bereits in vierter Generationen bringt der Familienbetrieb auf der Benderstraße im Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim den „Kopfzoo“ seiner Kunden auf Vordermann. So wird die Mähne hier von den erfahrenen Hairstylisten geschnitten, gefärbt und gestylt und erstrahlt nach dem Besuch garantiert im neuen Glanz.

Adresse: Benderstraße 18, 40625 Düsseldorf

Benderstraße 18, 40625 Düsseldorf Öffnungszeiten: Dienstags und mittwochs von 9 bis 20 Uhr, donnerstags von 9 bis 19.30 Uhr sowie freitags von 9 bis 18.30 Uhr.

Dienstags und mittwochs von 9 bis 20 Uhr, donnerstags von 9 bis 19.30 Uhr sowie freitags von 9 bis 18.30 Uhr. Website

„Comh@ir“ in Bilk und Holthausen

Beim Namen dieses Studios muss man zwei Mal hinschauen: So versteckt sich hinter der Zahlen- und Buchstabenkombination „Comh@ir“ die Aufforderung“komm her“! Das Herkommen könnte sich tatsächlich lohnen, denn in den beiden inhabergeführten Salons in den Düsseldorfer Stadtteilen Bilk und Holthausen erwarten euch über 20 Jahre Berufserfahrung in Sachen Hairstyling.

Adresse: Merowingerstraße 9, 40223 Düsseldorf & Kölner Landstraße 424, 40589 Düsseldorf

Merowingerstraße 9, 40223 Düsseldorf & Kölner Landstraße 424, 40589 Düsseldorf Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von von 8 bis 14 Uhr.

Montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von von 8 bis 14 Uhr. Website

„Heavensgate“ in der Innenstadt

Engelsgleiche Haare und einen Friseurbesuch wie im siebten Himmel verspricht der Salon „Heavensgate“ (Himmelstor) aus Düsseldorf – zumindest wenn man seinen Namen beim Worte nimmt. Spezialisiert hat sich der seit über 30 Jahren bestehende Coiffeur im Herzen der Stadt auf Balayage- und Blondiertechniken und bietet darüber hinaus auch Haarverlängerungen sowie -Verdichtungen an.

Adresse: Steinstraße 34, 40210 Düsseldorf

Steinstraße 34, 40210 Düsseldorf Öffnungszeiten: Dienstags bis freitags von 8 bis 20.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 15 Uhr.

Dienstags bis freitags von 8 bis 20.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 15 Uhr. Website

„SchickHAIRia“ in Vennhausen

Verabschiedet euch von Bad-Hair-Days! Bei „SchickHairia“ in Vennhausen erwartet euch ein Team erfahrener Friseure, die eure Haare in wahre Kunstwerke verwandeln. Ob klassischer Haarschnitt, raffinierte Farbe oder ausgefallenes Styling – hier wird jeder Wunsch erfüllt.

Adresse: Gubener Straße 40, 40627 Düsseldorf

Gubener Straße 40, 40627 Düsseldorf Öffnungszeiten: Montags von 10 bis 19 Uhr, dienstags und mittwochs von 9 bis 19 Uhr, donnerstags und freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags nach Vereinbarung.

Montags von 10 bis 19 Uhr, dienstags und mittwochs von 9 bis 19 Uhr, donnerstags und freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags nach Vereinbarung. Website

„Hair Jordon“ in Friedrichstadt

Der Name dieses Hairstylisten geht auf den Spitznamen der Basketballlegende Michael Jordan zurück. Auch, wenn Inhaber „Fresh Prince“ den Weltstar bisher noch nicht in seinem Salon begrüßen dürfte, nahm hier bereits anderer prominenter Besuch wie Profi-Fußballer Antonio Rüdiger (Real Madrid) und Thilo Kehrer (AS Monaco) Platz auf dem Friseurstuhl.

Adresse: Luisenstraße 23, 40215 Düsseldorf

Luisenstraße 23, 40215 Düsseldorf Öffnungszeiten: Dienstags bis freitags von 10 bis 19.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 16 Uhr.

Dienstags bis freitags von 10 bis 19.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 16 Uhr. Website

„Chaarisma for Hair“ in Bilk

Als charismatische Person bezeichnen wir jemanden, der dank seiner positiven Ausstrahlung viele Menschen für sich gewinnen kann. Für eine freundliche Aura spielt auch eine gute Frisur eine wichtige Rolle, schließlich fallen uns die Haare einer Person meist zuerst ins Auge. Das müssen sich auch die Betreiber des „Chaarisma for Hair“ bei der Benennung ihres Salons gedacht haben.

Adresse: Brunnenstraße 60, 40223 Düsseldorf

Brunnenstraße 60, 40223 Düsseldorf Öffnungszeiten: Dienstags bis freitags von 10 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr.

Dienstags bis freitags von 10 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr. Website

„Scharf geschnitten!“ in Stadtmitte

Einen scharfen Haarschnitt erhaltet ihr im gleichnamigen Friseursalon im Herzen der Düsseldorfer Innenstadt. Egal, ob Spitzenschnitt, neue Farbe oder ein komplettes Umstyling – im Salon auf der Oststraße befindet ihr euch stets in guten Händen und werdet von dem erfahrenen Coiffeur-Team umfassend beraten.

