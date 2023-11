Düsseldorfer Promi-Friseur holt sich den Weltmeister-Titel im Haareschneiden

Fußballern aus dem In- und Ausland dürften Melih Benderlioglu bereits kennen: Zahlreichen Spielern aus den verschiedenen Clubs hat der Friseur in seinem Salon in Düsseldorf schon die Haare geschnitten. So nahmen Fußball-Größen wie Mario Götze (Eintracht Frankfurt) oder Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) bereits bei ihm Platz. Auch im Netz ist der 36-Jährige kein unbeschriebenes Blatt: Seinen über 50.000 Followern bei Instagram präsentiert er regelmäßig seine Haarschneide-Künste.

Dass der gebürtige Sauerländer zurecht zu den wohl beliebtesten Friseuren des Bundeslandes gehört, stellte er nun bei der Friseur-Weltmeisterschaft in Neapel auch offiziell unter Beweis.

Diese Auszeichnungen gewann der Promi-Friseur bei der Weltmeisterschaft

Rund 600 Teilnehmer aus der ganzen Welt versammelten sich vom am 29. und 30. Oktober in der italienischen Stadt und präsentierten ihre Haarschneide-Künste in mehreren Wettkämpfen. Am Montag konnte sich der Düsseldorfer Friseur mit der Nationalmannschaft den Weltmeistertitel in der „Damen-Show“ sichern. Das deutsche Team des CAT-Verbands sammelten in dieser Kategorie die meisten Punkte. Auch für Bundestrainerin Fiol Thormann war dies ein riesiger Erfolg.

Doch nicht nur das, auch eine persönliche Auszeichnung konnte der 36-Jährige für sich gewinnen. So erhielt er die Goldmedaille in der Herren-Einzelwertung für den gesamten Look, von Kopf bis Fuß, eines männlichen Models.

Düsseldorfer Hairstylist kann seinen Erfolg kaum fassen

Viele seiner Fußballer-Kunden machten es ihm bereits vor: Nun darf sich Benderlioglu selbst Weltmeister nennen. Wie der Profi der „Bild“ verrät, sollen ihm einige seiner Kunden wie Mario Götze, bereits persönlich zum herausragenden Erfolg gratuliert haben.

Diese Ankerkennung kann der gebürtige Sauerländer auch Tage nach der Weltmeisterschaft kaum fassen: „Es ist immer noch unglaublich zu wissen, dass man Weltmeister im Team Deutschland geworden ist“, sagt er im Gespräch mit Tonight News. Auf das große Tournier hat sich der 36-Jährige im Vorfeld selbstverständlich ausgiebig vorbeireitet: „Es war eine lange, harte Zeit“, so der Titelgewinner. „Monate lang haben wir gemeinsam trainiert“. Auf seinem Instagram-Account bedankt sich der Hairstylist daher auch beim CAT-Verband, der ihm und seinen Mitstreitern die Teilnahme am Contest ermöglichte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Melih Benderlioglu (@melih.benderlioglu)

Seinen Sieg widmete der 36-Jährige seiner Frau Hacer sowie seinem neun Monate alten Sohn Arel, die ihn zur WM nach Neapel begleiteten.