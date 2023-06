Freibäder Düsseldorf 2023: Wie viel kostet der Eintritt? Der große Preisüberblick

Ihr sucht an heißen Tagen nach einer Abkühlung in Düsseldorf? Dann nichts wie auf ins Freibad! Bereits seit dem 1. Mai haben das Allwetterbad Flingern, das Strandbad Lörick und das Rheinbad ihre Pforten für Badegäste geöffnet. Ende Mai öffnete dann auch das frisch renovierte Freibad in Benrath und empfängt seitdem große und kleine Wasserratten.

Doch wie viel Eintritt sind in der Sommersaison 2023 für den Besuch eines Freibads in Düsseldorf fällig? Tonight News hat die Preise für euch im Überblick.

So viel kostet der Eintritt im Allwetterbad Flingern in Düsseldorf

Im Allwetterbad Flingern kommen sowohl Sportbegeisterte als auch Familien voll auf ihre Kosten. So kann im 50-Meter-Becken auf acht Bahnen geschwommen werden, während das Kinderplanschbecken und ein Wasserspielplatz die Herzen der Kleinen höher schlagen lassen. Wer besonders mutig ist, wagt hingegen den Sprung vom 10 Meter-Turm ins kühle Nass. Kostenpunkt: 5,40 Euro. Ermäßigte Tickets, unter anderem für Schüler und Studenten, gibt es für 3,60 Euro. Für Kinder unter vier Jahren ist der Eintritt frei.

Adresse: Flinger Broich 91a, 40235 Düsseldorf

Das ist der Eintrittspreis für das Strandbad Lörick in Düsseldorf

Ruhe und Erholung nach einem langen Arbeitstag findet ihr im Strandbad Lörick. Auf einer Fläche von 100.000 Quadratmetern findet ihr garantiert einen Platz für euer Handtuch und könnt dabei einen tollen Ausblick auf den Rhein genießen. Direkt am alten Rheinarm könnt ihr sogar an einem Sandstrand liegen! Neben zwei Schwimmbecken und einem Kinderbereich findet ihr im Strandbad Lörick auch ein Beachvolleyballfeld und Tischtennisplatten. Für euren Freibadbesuch zahlt ihr 5,40 Euro. Ermäßigte Tickets kosten 3,60 Euro. Für Kinder unter vier Jahren ist der Besuch des Freibads kostenlos.

Adresse: Niederkasseler Deich 285, 40547 Düsseldorf

Wie viel kostet der Eintritt für das Rheinbad in Düsseldorf?

Im Rheinbad erwarten euch auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern unter anderem ein 50-Meter-Becken mit Sprungturm, ein Erlebnisbecken mit Rutsche und ein Kinderbereich inklusive Spielplatz mit Sand, Klettergerüst, Rutsche und Schaukel. Auch zahlt ihr für einen Besuch 5,40 Euro beziehungsweise 3,60 Euro für die ermäßigten Tickets. Kinder unter vier Jahren kommen umsonst ins Freibad.

Adresse: Europaplatz 1, 40474 Düsseldorf

Diesen Eintrittspreis zahlt ihr im Freibad Benrath

Nach langen Renovierungsarbeiten hat das Freibad Benrath seit Ende Mai geöffnet. Frei nach dem Motto „aus alt mach‘ neu“ hat die Stadt Düsseldorf dem Bad einen frischen Anstrich verpasst. Im neuen Freibad kommen jetzt vor allem Familien im groß angelegten Kinderbereich mit Planschbecken auf ihre Kosten. Schwimmer können hingegen etwas für ihre Fitness auf den den sechs 50-Meter-Bahnen tun. Entspannung gibt es hingegen im Wasser auf den Sprudelliegen oder an den Nackenduschen. Für den Eintritt zahlt ihr – wie in allen Düsseldorfer Freibädern – einen Preis von 5,40 Euro für ein reguläres Ticket beziehungsweise 3,60 Euro für den ermäßigten Preis. Umsonst ist hier der Einlass für Kinder unter vier Jahren.

Adresse: Regerstraße 9, 40593 Düsseldorf

Wie hoch sind die Düsseldorfer Freibadpreise im Vergleich zu Köln?

Düsseldorfer dürfen sich freuen, denn im Vergleich zu Köln zahlt man in der Landeshauptstadt in den meisten Fällen einen günstigeren Eintritt für den Freibadbesuch. So ist lediglich ein Freibad in der Domstadt mit einem Eintrittspreis von 5 Euro günstiger. In den anderen Bädern der Rheinmetropole zahlt man hingegen einen Preis von 5,80 Euro bis 6,50 Euro für den Badespaß. Den großen Freibad-Preischeck für Köln findet ihr hier.