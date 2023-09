Freibad-Saison in Düsseldorfer geht in die Verlängerung – nicht alle machen mit

Wer Anfang September noch nach einer Abkühlung in Düsseldorf sucht, steht vielerorts vor verschlossenen Türen: Sowohl das frisch sanierte Freibad in Benrath als auch das beliebte Strandbad Lörick sind erst kürzlich in die Winterpause gestartet. Doch es gibt Ausnahmen.

Bei Temperaturen von bis zu 30 Grad und Sonne satt sind diese Ausnahmen bis voraussichtlich Sonntag, dem 10. September, gern gesehen. Darunter findet sich zum Beispiel das Freibad in Düsseldorf-Flingern, welche wegen des sommerlichen Wetters nun länger geöffnet hat. Hier könnt ihr vorerst bis einschließlich Freitag, dem 8. September, entspannt abtauchen und noch einmal eine gehörige Portion Melatonin tanken. Das Allwetterbad Flingern hat montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr geöffnet.

Freibad Kaiserwerth hat noch bis Mitte September geöffnet

Eine weitere Alternative für eine letzte Abkühlung findet ihr im Freibad Kaiserswerth, hier immerhin bis voraussichtlich Samstag, dem 16. September. Auch das Strandbad Süd am Unterbacher See bleibt in dieser Woche eine lohnende Alternative mit Urlaubsatmosphäre. Die gesamte Woche über könnt ihr euch dort von 11 bis 18.30 Uhr abkühlen. Wichtig: Das Strandbad Nord am Unterbacher See ist bereits geschlossen.

Danach geht es für alle Schwimmer zurück in die Hallenbäder der Stadt, beispielsweise das Schwimm’ in Bilk und das neue Badehaus Benrath, in dem am ersten September-Wochenende Eröffnung gefeiert wurde. Ebenfalls ab heute starten zudem das Gartenhallenbad Unterrath, die Münster-Therme in Pempelfort und das Familienbad Niederheid in die Saison.

Wer lieber Adrenalin beim Rutschen sucht, für den haben wir hier die besten Spaßbäder und Wasserparks in NRW aufgelistet – bei letzteren könnt ihr sicher auch zum letzten Mal, in dieser Saison den Außenbereich nutzen, sofern einer vorhanden ist.