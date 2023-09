Badehaus Benrath öffnet seine Pforten – so schön ist das frisch renovierte Schwimmbad

Badehaus Benrath öffnet am ersten Septemberwochenende wieder

Es heißt: In jedem Ende liegt ein Anfang. Das gilt wohl auch für die Hallenbadsaison, denn diese schließt sich nahtlos dem Ende der Düsseldorfer Freibadzeit an. Einen doppelten Anfang feiert das Badehaus Benrath. Am 2. September 2023 öffnet es nach aufwendigen Renovierungen feierlich seine Türen. Am Eröffnungswochenende ist ein vielfältiges Programm geplant.

Im Mai 2023 war das Freibad in Benrath bereits wiedereröffnet worden, womit nach sieben Jahren wieder vier Freibäder in der Landeshauptstadt bis zum September zugänglich waren.

Wie das Schwimmbad Benrath nach den Renovierungen nun aussieht und was alles neu ist, entdeckt ihr in der Galerie.

