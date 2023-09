Flughafen Düsseldorf steht ab November 2023 ohne USA-Direktverbindung da

Schlechte Nachrichten für Fans der Staaten: Der Flughafen Düsseldorf verliert zum 27. Oktober 2023 seine einzige Direktverbindung in die USA. Die Fluggesellschaft Delta Airlines hat die Verbindung nach Atlanta gestrichen. Damit bleibt der Düsseldorfer Airport nach aktuellem Stand bis auf weiteres ohne Direktverbindung in die Vereinigten Staaten.

Verbindung zwischen Flughafen Düsseldorf und Atlanta erst im Mai aufgenommen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorf Airport (@dusairport)

Die Verbindung nach Atlanta war erst im Mai 2023 nach dreijähriger Corona-Pause wieder aufgenommen worden. Dreimal pro Woche flog Delta von Düsseldorf nach Atlanta, dem nach Passagierzahlen größten Flughafen der Welt.

Die Streichung der Verbindung kommt für den Flughafen Düsseldorf überraschend. „Die Nachfrage ab Düsseldorf auf dieser Strecke war sehr hoch und der Sitzladefaktor des Fluges lag zuletzt bei über 90 Prozent“, teilte ein Flughafen-Sprecher auf Nachfrage des Online-Portals „24Rhein“ mit. Ebenso verwunderlich ist die Tatsache, dass Delta für den Sommerflugplan 2024 die Zahl der Deutschland-Verbindungen auf 46 Flüge pro Woche aufgestockt hat. Die Flugzeuge sollen dann von München, Frankfurt, Stuttgart und Berlin starten. Nicht aber von Düsseldorf.

Das letzte Wort ist seitens des Flughafen Düsseldorf allerdings noch nicht gesprochen. Derzeit befinde man sich mit Delta Airlines „im Gespräch“ und arbeite intensiv daran, den Fluggästen „in naher Zukunft wieder transatlantische Direktverbindungen anbieten zu können“, so der Sprecher weiter.

Ab November 2023: Condor streicht New York-Verbindung ab Düsseldorf

Die Streichung der Direktverbindung nach Atlanta bleibt jedoch nicht die einzige Hiobsbotschaft. Wer ab Düsseldorf nach New York reisen möchte, hat Stand jetzt nur noch bis November 2023 mit Condor die Möglichkeit dazu. Denn ab dann starten die Maschinen der deutschen Airline nur noch ab Frankfurt oder München.

Ab November diesen Jahres steht der Düsseldorfer Airport also komplett ohne Direktverbindung in die Staaten dar. Für Fluggäste in Düsseldorf liegt es dann nahe, beispielsweise auf den Flughafen Frankfurt umzusteigen. Dieser ist per ICE in weniger als eineinhalb Stunden zu erreichen.

Weitere Themen zum Flughafen Düsseldorf findet ihr hier: