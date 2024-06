Stadt Düsseldorf präsentiert Nachhaltigkeits-Rallye mit 17 Zielen

Offene Bücherschränke durchforsten, fair gehandelten Kaffee probieren, Sport im Park machen oder Mehlschwalben beobachten: Die neue digitale Nachhaltigkeits-Rallye mit ihren vielen Möglichkeiten, aktiv zu werden, wurde am Montag, 3. Juni, von Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller eröffnet.

Bei der Tour durch die Düsseldorfer Altstadt dreht sich alles um die weltweiten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, kurz SDGs). An 17 Rallye-Stationen setzen sich die Teilnehmenden mit jeweils einem Nachhaltigkeitsziel genauer auseinander und erfahren, welche Projekte in der Stadt umgesetzt werden und wie sie sich selbst im Alltag engagieren können.

Neue Rallye in Düsseldorf sorgt für mehr Nachhaltigkeit

„In Düsseldorf gibt es zahlreiche kreative Ideen, städtische Maßnahmen und zivilgesellschaftliches Engagement, die gemeinsam dazu beitragen, unsere Stadt zukunftsfähig, umweltfreundlich, sozial gerecht und wirtschaftlich leistungsfähig zu gestalten. Die Nachhaltigkeits-Rallye macht diesen Einsatz konkret erfahrbar, bietet jede Menge Inspirationen für einen nachhaltigeren Lebensstil und lädt dazu ein, mitzumachen“, betont Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller.“Die Rallye wirft einen überraschend anderen Blick auf die Stadt. Es sind Orte dabei, die man im ersten Moment nicht mit dem Bereich Nachhaltigkeit verbindet. Das zeigt, in wie vielen Lebensbereichen nachhaltige Entwicklung tatsächlich eine Rolle spielt und wie facettenreich das Thema ist“, ergänzt Jochen Kral, Beigeordneter für Mobilität und Umwelt.

Das erwartet euch bei der Nachhaltigkeits-Rallye in Düsseldorf

Los geht die Rallye im Hofgarten, dann führt der Weg über den Kö-Bogen II, Rathausplatz und Carlsplatz bis zum Rheinufer. Anhand von Quizfragen, kleinen Aufgaben, Stadtarchiv-Fotos und Videos nähern sich Rallye-Spielerinnen und -Spieler Themen wie nachhaltigem Konsum, Biodiversität, Demokratie, sauberer Energie, Reduzierung von Armut und Gleichstellung der Geschlechter. Dabei wird sowohl die globale Perspektive als auch die ganz konkrete lokale Bedeutung für Düsseldorf aufgezeigt. Es werden Herausforderungen, aber auch Projekte und Angebote vorgestellt, die zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele beitragen.

Die Rallye kann leicht und kostenlos über die Webseite von Visit Düsseldorf aufgerufen werden. Teilnehmende erkunden die Stadt mit der Rallye in Eigenregie und benötigen dafür keinen Tourguide. Mit dem Smartphone folgt man der Route durch die Stadt und kann an den einzelnen Stationen die verschiedenen Inhalte aufrufen – dafür braucht es keine App oder Downloads. Die Strecke der Nachhaltigkeits-Rallye ist rund 3,4 km lang und dauert ungefähr 2,5 Stunden. Das Angebot richtet sich an alle Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger, sowie Gäste der Stadt und bietet sich unter anderem als Ausflug mit der Familie oder Freunden, für Schulklassen und Firmenevents an. Neben den Aspekten zur Nachhaltigkeit führt die Route auch an einigen der schönsten Orte und bekannten Sehenswürdigkeiten von Düsseldorf vorbei.

Weitere Routen geplant

Das Projekt hat die Geschäftsstelle Nachhaltigkeit im Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz konzipiert. Die Umsetzung erfolgt in Kooperation mit Visit Düsseldorf. Die neue Rallye-Route zu den 17 Zielen ist erst der Anfang: Geplant sind bereits weitere Routen in unterschiedlichen Düsseldorfer Stadtteilen. Bürger sind zudem eingeladen, selbst neue Routen zu kreieren, im eigenen Stadtteil oder zu Themenschwerpunkten.

Interessierte, die sich abseits der Rallye in der Altstadt über Orte nachhaltiger Entwicklung informieren möchten, haben die Möglichkeit über die digitale Stadtkarte Düsseldorf Maps weitere Projekte und Standorte im gesamten Stadtgebiet zu entdecken.

