Düsseldorfer Nacht der Museen startet am 11. Juni mit 40 Museen und Galerien

Nach zweijähriger Corona-Abstinenz findet am 11. Juni die 20. Düsseldorfer Nacht der Museen statt. Dann laden rund 40 Galerien und Museen in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt zwischen 19 und 2 Uhr zu einem kulturreichen Abend im Mondschein ein.

Geboten werden soll ein volles und abwechslungsreiches Programm mit vielen Überraschungen. Vom Aquazoo bis zum Polnischen Institut, vom Institut français bis nach Brasilien im K20 sollen die Gäste und Besucher voll auf ihre Kosten kommen.

Miriam Koch, Beigeordnete für Kultur und Integration, erklärt: „Nach zwei Jahren Pause freuen wir uns besonders, dass die Nacht der Museen wieder dazu einlädt, die Düsseldorfer Kultur in ihrer ganzen Vielfalt kennenzulernen. Dabei haben alle Besucherinnen und Besucher neben den Angeboten der großen Museen auch die Möglichkeit, Urban-Street-Art und Performances an ungewöhnlichen Veranstaltungsorten zu erleben.“

Street-Art und Shuttle-Busse

Auch Street-Art soll in dieser Nacht großgeschrieben werden. So sollen im ES365 über 80 Ateliers Ausstellungen anbieten. Im Hotel „friends“ sollen über 70 Künstler ihre Street-Art-Werke ausstellen. Ob Barbiepuppen-Sammlung, Tattookunst oder ein Selfie mit dem neuen digitalen Avatar im Goethe-Museum – es wird eine Menge geboten in jener Nacht in Düsseldorf. Auch musikalisch wird es am 11. Juni in der ganzen Stadt vielfältig. Von Pop über Rock bis Swing ist alles dabei.

Mit 15 Euro für alle Veranstaltungsorte sind die Eintrittskarten auch keineswegs zu kostspielig. Gleichzeitig dienen die Karten auch als Fahrkarten für die Shuttle-Busse, die im 10-Minutentakt alle relevanten Plätze abfahren sollen. Als zentrale Anlaufstelle für die Busse wird der Grabbeplatz in der Altstadt herhalten.

Unter der Internetadresse www.nacht-der-museen.de ist der Vorverkauf ab Freitag, dem 13. Mai, geöffnet. Karten gibt es aber auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie beinahe allen beteiligten Museen. Wer im Besitz einer Art:card ist, hat kostenlosen Zutritt.

Alle Informationen zur Veranstaltung gibt es im ausliegenden Programmheft, auf der Website www.nacht-der-museen.de und über die Besucher-Hotline 0211-8999555.

Hier findet ihr eine Übersicht der teilnehmenden Museen und Galerien:

Aquazoo Löbbecke Museum

Basilika St. Lambertus

ES365

Filmmuseum Düsseldorf

Goethe-Museum Düsseldorf

Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen mit Villa Horion

Heinrich-Heine-Institut

Hetjens – Deutsches Keramikmuseum

Institut français Düsseldorf

KAI 10 | Arthena Foundation

KIT – Kunst im Tunnel

Kunsthalle Düsseldorf

Kunstpalast

Kunstsammlung NRW – K20 Grabbeplatz

Kunstsammlung NRW – K21 Ständehaus

Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen

Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf

Maxhaus– Katholisches Stadthaus in Düsseldorf

NRW-Forum Düsseldorf

Polnisches Institut Düsseldorf

SchifffahrtMuseum im Schlossturm

Stadtmuseum Düsseldorf

Stiftung Schloss und Park Benrath: Corps de Logis, Museum für Gartenkunst, Naturkundemuseum

Theatermuseum Düsseldorf

Weltkunstzimmer

Sonderlocations:

701 # KÖ106

Cubic Studios

„Guggenheim in Oberbilk?“

Historischer Straßenbahnbetriebshof am Steinberg

hotel friends Düsseldorf

Rheinturm Düsseldorf

sipgate

Wacom Experience Center Düsseldorf

Open Air:

Hafen-Architekturspaziergänge

HafenKunstKino

Kunst- und Kulturstrand

Rollendes Museum (historische Straßenbahn)

Galerien:

Atelier Tintenmaid

Galerie Cebra

Die junge Galerie Kunst & Tonic

Kunstraum Brunnen

pretty portal

Stage 47 Hotel

Programmbeispiele:

Thematische Führungen zu Dauer- und Sonderausstellungen

Künstlergespräche, Talks, Vorträge, Lesungen

Theater, Performances

Video-/Lichtinstallationen, Filme

Live-Bands und DJ-Sets (u.a. Swing, Electro, Pop, Disco etc.)

