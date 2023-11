Düsseldorfer Kult-Club Chateau Rikx feiert Revival-Party – mit Theo Fitsos am DJ-Pult

Das Chateau Rikx am Belsenplatz in Oberkassel war für viele Düsseldorfer eine beliebte Anlaufstelle: Bis 2020 wurden in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Reifenhändlers Events veranstaltet, zwei Jahre später kam der Abriss. Was den besonderen Charme ausmachte: Das Lokal war herrlich normal und für seine wilden und langen Partynächte bekannt. Den Sound dafür lieferte oft Düsseldorfs bekannter DJ Theo Fitsos, der wie viele andere Gäste das Chateau Rikx immer noch sehr vermisst.

>> Düsseldorfer DJ Theo Fitsos legt im Schwimmbad auf: Neue Party-Location in Oberkassel <<

„Das Chateau Rikx war eine Institution im Nachtleben“, blickt Theo im Gespräch mit Tonight News zurück. Und ein Ort, der für viele mehr als nur Unterhaltung bedeutete. „In der langen Schlange vor der Türe lernten sich diverse Freunde kennen. Ich weiß sogar von mindestens vier Paaren, die sich dort getroffen und später geheiratet haben“, verrät der Düsseldorfer.

„Das Chateau Rikx war eine Institution im Nachtleben“

Kein Wunder also, dass sich viele der ehemaligen Gäste des Chateau Rikx den 25. November im Partykalender angestrichen haben: Denn an diesem Samstag findet das große Wiedersehen statt. Austragungsort ist der Gastro-Bereich im Alma Sports Club in Oberkassel.

„Die Anfragen, ob das Chateau Rikx an anderer Stelle wieder aufmacht, kamen in den letzten Jahren oft“, erzählt uns Theo Fitsos. Zusammen mit dem ehemaligen Chateau Rikx-Betreiber Michael Quellhorst habe er lange auf eine passende Location gehofft. Auch wenn die Örtlichkeiten am Belsenplatz ganz besonders waren, ist Theo überzeugt: „Der industrielle Flair des Alma Sports Club passt perfekt!“

>> Feiern gehen in Düsseldorf: Diese Partys locken heute in die Clubs und Bars <<

Die Reaktion bei Social Media sind durchweg positiv. Die Kommentare reichen von „Knaller“ über „bitte auch die Blumenvasen und den Aperol mitbringen“ bis „bitte wiederholen“.

Allen Freunden des Chateau Rikx können wir schon verraten, dass nicht nur die Musik die guten alten Zeiten aufleben lässt. Denn Theo wäre nicht Theo, wenn er nicht noch eine Überraschung parat hätte: „Ich habe für den Abend noch einen eigenen Song dabei.“

Die Vorrausetzungen für eine lange und wilde Nacht sind da. „Wir feiern bis in den frühen Morgen“, ist sich Theo sicher. Und wer weiß, ob es wirklich nur bei der einen Party bleibt…?

>> Wochenende in Düsseldorf: Black Friday, Weihnachtsmarkt, Kino und mehr <<

Düsseldorfer Chateau Rikx-Party 2023: Eintritt, Parken – alle Veranstaltungs-Infos

Die Chateau Rikx im Alma Sports Club findet am Samstag (25. November) ab 21 Uhr statt. Vor Ort gibt es kostenlose Parkplätze, die Adresse lautet Willstätterstraße 50 in 40549 Düsseldorf. Der Eintritt kostet 10 Euro an der Abendkasse.