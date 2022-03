Düsseldorfer Altstadt: Die Bauarbeiten an der Kämmerei beginnen

Seit acht Jahren steht der imposante Bau am Marktplatz in der Düsseldorfer Altstadt leer. Doch jetzt starten die Vorarbeiten für den Umbau und die Sanierung der Alten Kämmerei. In zwei Jahren soll dann alles fertig sein und das Gebäude einen Mix aus Gastro-, Event- und Büroflächen bieten.

Dem Inverstor, der Kölner Art-Invest Real Estate, liegt die erste Genehmigung für die vorbereitenden Baumaßnahmen vor: Die Arbeiten am einstigen Verwaltungsgebäude in der Altstadt können beginnen und die ersten Zäune stehen schon.

Doch wie geht’s jetzt weiter? Zunächst wird der marode Kelleranbau der Kämmerei zum Rheinort zurückgebaut sowie das Dach entkernt und schadstoffsaniert. Auf dieser Seite liegt auch das „Forum“: Die beliebte Terrasse der Hausbrauerei Uerige grenzt direkt an das Gebäude. Hier wird es in den nächsten Monaten zu Einschränkungen kommen, die Nutzung soll aber trotzdem möglich sein.

Nach Erhalt der Gesamtbaugenehmigung – voraussichtlich im dritten Quartal 2022 – starten auch die wesentlichen Umbaumaßnahmen: Im Erdgeschoss soll ein vielseitiges Nutzungskonzept aus Gastronomie-, Event- und Einzelhandelsflächen entstehen. Dazu zählt auch ein Restaurant über zwei Ebenen zum Marktplatz hin. Für die Obergeschosse sind moderne und hochwertige Bürokonzepte geplant.

In der ehemaligen Kassenhalle entsteht eine Eventlocation mit Glasdach

An der Gebäudeseite gegenüber des Rathauses wird die denkmalgeschützte Immobilie dann sechs Fenster haben, die zu drei großzügigen Öffnungen zusammengefasst werden: Sie sollen die Besucher ins Innere locken.

„Die Kämmerei ist ein besonderes Gebäude, das einen einzigartigen Charme versprüht, den man heute nur noch selten findet. Dank der außergewöhnlich zentralen Lage kann man hier von einem echten Schatz sprechen, gerade weil es sich hier um eine ehemalige Kämmerei handelt. Umgeben vom Rhein, dem städtischen Zentrum, sowohl politisch als auch gastronomisch, und der Düsseldorfer Geschichte interpretiert die Kämmerei im Herzen Düsseldorfs die Work-Life-Balance neu: Arbeiten, Shopping, Conferencing, Dinner und Feierabend Drink – alles an einem Ort“, fasst Arne Hilbert, Geschäftsführer und Head of NRW bei Art-Invest Real Estate, zusammen.

Art-Invest Real Estate hat die Kämmerei für einen institutionellen Anleger für 80 Jahre im Erbbaurecht von der Stadt erworben. Der vierflügelige, rund 10.000 m² umfassende Ziegelsteinbau mit Werksteinelementen wurde in den Fünfzigerjahren errichtet und diente jahrzehntelang als Standort der Düsseldorfer Stadtkasse.

Um im Innern den Charme des Baujahrs zu bewahren, sollen originale Bestandteile des Altbaus wie Türen, Einbauten, Deckenleuchten und der helle Natursteinbelag in den Fluren erhalten und aufgearbeitet werden. Die Fertigstellung und Eröffnung der Flächen sind für das erste Halbjahr 2024 geplant. Mehr Einblicke in das Projekt bekommt ihr hier.