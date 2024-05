Europawahl 2024: In Düsseldorf fehlen Wahlhelfer - So könnt ihr helfen

Rund drei Wochen vor der Europawahl suchen einige Städte in Nordrhein-Westfalen weiterhin nach Wahlhelfern. Damit am Wahltag alles reibungslos abläuft, fehlen in Düsseldorf laut Angaben eines Sprechers noch etwa 400 Personen, um die benötigte Gesamtzahl von 3500 Helfern zu erreichen. Man zeigt sich jedoch zuversichtlich, bis zum Wahltag am 9. Juni genügend Freiwillige zu finden. Die Stadt betreibe dafür gezielte Telefonakquise.

Welche Voraussetzungen müssen Wahlhelfer erfüllen?

Besondere Voraussetzungen, um Wahlhelfer zu werden, gibt es nicht. Wie die Stadt mitteilt, müssen Helfende lediglich für die Abstimmung wahlberechtigt sein. Bei der diesjährigen Europawahl wurde das Mindestwahlalter erstmals auf 16 Jahre hinabgesetzt. Auch Erstwähler dürfen sich anmelden.

Welche Aufgaben kommen auf Wahlhelfer zu?

Am Tag der Europawahl sind die Helfer für den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl im Wahlraum verantwortlich. Zu den Aufgaben gehören hier unter anderem die Prüfung der Wahlberechtigung, die Schriftführung für das Wählerverzeichnis, die Ausgabe der Stimmzettel, die Auszählung der Stimmzettel sowie das Unterzeichnen der Wahlniederschrift.

Wie kann man sich als Wahlhelfer für die Europawahl anmelden?

Die Anmeldung kann formlos per Mail, Brief, Fax, telefonisch oder über folgenden Link der Stadt Düsseldorf erfolgen.

Wie viel Geld bekommen Wahlhelfer?

Für ihre Unterstützung erhalten die Wahlhelfer ein sogenanntes Erfrischungsgeld, das meist zwischen 50 und 80 Euro beträgt.

mit dpa