Düsseldorf: Café Düsselperle ersetzt Rösterei Vier am Marktplatz

Wer in der Altstadt eine Auszeit und einen heißen Kaffee benötigt, für den führt der Weg oft zur Rösterei Vier am Marktplatz. Doch aufgrund steigender Mieten, zuletzt in Richtung knackiger 10.000 Euro, muss Inhaber Martin Schäfer, zugleich Gründer und Geschäftsführer der Cafékette Woyton, die Reißleine ziehen. Schon bald soll an selber Stelle Franziska Maria Bockmühl das Zepter übernehmen. Im Café Düsselperle will sie weiter auf Kaffee setzen.

Wann öffnet das Café Düsselperle seine Pforten am Marktplatz?

Wenn alles nach Plan läuft, soll das neue Café Düsselperle bereits im April 2024 eröffnen. Einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Was steht bei Café Düsselperle auf der Karte?

Neben dem klassischen Café dürfte es in der neuen Location einiges mehr geben: Im Unternehmenseintrag ist bereits die Rede von hochwertigen Speisen, aber auch Bistro-Produkten. Zusätzlich soll ein Online-Shop in Betrieb genommen werden. Aktuell arbeiten die Betreiber im Hintergrund noch am genauen Konzept zum Café Düsselperle.

Café Düsselperle: Öffnungszeiten, Adresse und alle Infos

Die Adresse vom Café Düsselperle lautet:

Café Düsselperle, Marktplatz 12, 40213 Düsseldorf

Nähere Infos zu Öffnungszeiten und zum Webauftritt/Social Media sind noch nicht bekannt.

Café Düsselperle in Düsseldorf: Was steckt dahinter?

Trotz deutlich gestiegener Mietkosten wollen auch die neuen Betreiber weiterhin auf Kaffee setzen. Dabei verblüfft zuerst einmal der Hintergrund der Familie Bockmühl: Der Bruder der neuen Betreiberin, Björn Bockmühl, ist Geschäftsführer eines Transportunternehmens in Holthausen. Gastronomisch scheinen dies die ersten Schritte der Familie in einer Immobilie zu sein, deren Mietpreis pro Monat (laut eigener Aussage) immerhin unter dem veranschlagten Preis von 9500 Euro liegen soll.

Für Martin Schäfer und die Rösterei Vier rechneten sich diese Kosten allein mit dem Verkauf von Kaffee scheinbar nicht mehr – was könnten die neuen Betreiber also anders machen?

Am naheliegendsten scheint der zusätzliche Verkauf von alkoholischen Getränken. In der Unternehmensbeschreibung spricht man zudem von „Catering-Dienstleistungen für besondere Anlässe“ und dem „Betreiben von Food-Trucks oder ähnlichem zur Erweiterung der Geschäftstätigkeiten“.

Wie geht es mit der Rösterei Vier weiter?

Trotz der Aufgabe der Location am Marktplatz ist die Rösterei Vier und ihr Kaffee nicht aus Düsseldorf wegzudenken. Nur wenige Schritte vom Marktplatz entfernt findet sich auf der Wallstraße 10 ein 600 Quadratmeter großes Café, welches nun als neues Hauptquartier genutzt werden soll. Zusätzlich ist man im „me and all hotel“ an der Immermannstraße heimisch.

Hinter den Kulissen schloss man sich zudem mit The Commonage zusammen, die sich nicht nur für den Erhalt des Regenwalds einsetzen, sondern ihren Kaffee gleich aus den bergigen Regionen Malawis, rund um die Ntchisi Forest Lodge, nach Deutschland liefern.

Aus der Zusammenarbeit resultiert auch der Name, der euch leicht kryptisch auf der Homepage ins Gesicht springt: „Rösterei Vier“ und „The Commonage“ werden zu „RVTC“.

Und als wäre all das noch immer nicht genug, gibt es sogar ein eigenes RVTC Radio, welches jeden Montagmorgen von 9 bis 11 Uhr aus dem neuen „Wallstreet“-Hauptquartier sendet.

