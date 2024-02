In einer aktuellen Studie des Magazins „Stern“ und des Marktforschungsunternehmens Statista zum Thema „Deutschlands beste Arbeitgeber 2024“ mauserte sich der Düsseldorfer Reiseveranstalter Alltours zum Spitzenreiter in der Sparte „Gastronomie, Freizeit, Hotels und Tourismus“. Über 33.000 befragte Arbeitnehmer trugen zu diesem Ergebnis bei.

Alltours ist Düsseldorfs beliebtester Arbeitgeber

Marius Kaczmarek, Leiter Personal bei Alltours, führt den Erfolg auf folgendes zurück: „Das herausragende Ergebnis bestätigt den Erfolg unserer Initiativen zur Stärkung der Mitarbeiterzufriedenheit.“

Als erfolgreiches Unternehmen sei man zudem ein „attraktiver Arbeitgeber für potenzielle neue Mitarbeitende“, heißt es in einer Mitteilung des Reiseveranstalters, welches seinen Ursprung in der niederrheinischen Kreisstadt Kleve findet. Hier eröffnete Alltours-Gründer Willi Verhuven im Jahre 1974 das erste Reisebüro seiner Art. Die Hauptzentrale befindet sich seit 2014 im Düsseldorfer Dreischeibenhaus.

Neben der Weiterempfehlung durch Mitarbeitende wurden detaillierte Fragen zu Arbeitsbedingungen, Bezahlung, Nachhaltigkeit, Karrieremöglichkeiten und weiteren Aspekten des Arbeitslebens gestellt.

Düsseldorfer Unternehmen in der Top 650

Alltours ist nicht der einzige Düsseldorfer Arbeitgeber, der überzeugt. Innerhalb der branchenübergreifenden Top 50 aller 650 Unternehmen sicherte sich Alltours Platz 35. Weitere Düsseldorfer Unternehmen in den Top 650 sind:

Teekanne (Platz 58)

Stepstone (Platz 60)

Sandvik (Platz 65)

C&A (Platz 71)

Huawei (Platz 128)

Henkel (Platz 170)

Stadtwerke Düsseldorf (Platz 171)

Deutsche Apotheker- und Ärztebank (637)

Metro-Konzern (Platz 650)

