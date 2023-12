Umfrage zeigt: Düsseldorf in den Top Ten der lebenswertesten Städten weltweit

Welche Stadt bietet die höchste Lebensqualität? Eine Frage, die immer wieder gestellt und vielfach beantwortet wird. Auch die internationale Unternehmensberatung Mercer hat sich mit dieser Frage beschäftigt und dazu Expats – Personen, die ohne Einbürgerung in einem fremden Land oder einer ihr fremden Kultur leben – in 450 Metropolen auf der Welt befragt.

Das Ergebnis ist nun nachzulesen im „Quality of Living Ranking 2023“ – und da haben gleich drei deutsche Städte hervorragend abgeschnitten. So finden sich Düsseldorf, Frankfurt am Main und München in den Top Ten wieder. Den ersten Platz belegt übrigens die österreichische Hauptstadt Wien, auf Rang zwei liegt Zürich in der Schweiz. NRWs Landeshauptstadt rangiert auf Platz zehn.

Deutschland ist dabei das einzige Land, das es dreimal in die vorderen Ränge geschafft hat. Dagegen finden sich etwa die Weltstädte New York und Singapur jenseits der ersten 30 Ränge.

Deutsche Orte bieten Sicherheit und Stabilität

Die deutschen Orte können laut des Rankings vor allem mit einem guten Kulturangebot bei niedrigen Lebenshaltungskosten punkten. Ebenso sorgen Sicherheit und Stabilität für viele positive Bewertungen. Für den Unternehmensberatungskonzern kommt das Ergebnis aber nicht überraschend. Vielmehr sei es normal, in Zeiten von Krisen und Kriegen Stabilität und Sicherheit zu bevorzugen.

Die Mercer-Umfrage wurde erstmals seit der Corona-Pandemie wieder durchgeführt. Erhoben wurden die Daten zur Lebensqualität im Zeitraum zwischen September 2023 und November 2023. Insgesamt 39 Kategorien wurden dabei berücksichtigt. Etwa medizinische und gesundheitliche Kriterien, Bildung oder auch Wohnen.

