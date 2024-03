Fünf Menschen wurden am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der A52 in Fahrtrichtung Düsseldorf-Nord verletzt. Zwei Fahrzeuge waren kollidiert, die Fahrerin eines Wagens erlitt schwere innere Verletzungen, wie die Pressestelle der Feuerwehr Ratingen bekannt gibt. Der Unfallort lag direkt an der Stadtgrenze zu Düsseldorf.

Die Feuerwehr wurde alarmiert und rückte mit zwei Löschzügen und einem Rettungswagen zur Einsatzstelle aus. Zur schonenden Rettung der Fahrerin musste hydraulisches Rettungsgerät eingesetzt werden.

Alle fünf Verletzten wurden vom Notarzt gesichtet und in verschiedene Krankenhäuser gebracht. An der Einsatzstelle wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und Sicherungsarbeiten durchgeführt.

Auch in Köln ereignete sich gestern ein heftiger Unfall: Bei einem Auffahrunfall auf der A3 sind zwei Menschen schwer verletzt worden.