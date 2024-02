Düsseldorf: Teenager liefern sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

In einem gestohlenen Auto eines Car-Sharing-Anbieters haben sich am Mittwochnachmittag vier Jugendliche eine wilde Verfolgungsjagd über die A46 mit der Polizei geliefert. Erst in Haan kam der Wagen zum Stehen – allerdings in einem Gebüsch. Was war passiert?

Teenager flüchten über A46 vor Düsseldorfer Polizei

Eine Mitarbeiterin des Carsharing-Anbieters meldete den Aufbruch eines Leihfahrzeuges bei der Düsseldorfer Polizei. Mithilfe eines GPS-Trackers konnte der PKW im Düsseldorfer Stadtgebiet geortet werden. Die Beamten machten sich auf den Weg zu dem Fahrzeug und gaben dem Fahrer Anhaltezeichen. Doch anstatt den Wagen zu stoppen fuhr, der Fahrer an der Anschlussstelle Reisholz auf die A46 in Fahrtrichtung Wuppertal, wechselte immer wieder die Fahrstreifen und setzte seine Flucht teilweise auf dem Standstreifen mit hoher Geschwindigkeit fort.

Schließlich verließ er an der Anschlussstelle Haan-Ost die Autobahn, fuhr mehrfach in den Gegenverkehr und touchierte einen geparkten PKW. Letztendlich kam der Wagen in einem Busch zum Stehen. Die vier Insassen flüchteten zu Fuß weiter. Einsatzkräfte stellten sie nach einer kurzen Verfolgung in der Nähe des verunfallten Wagens.

Der 14 Jahre alte Fahrer und die drei weiteren Insassen im Alter von 15 Jahren (aus Düsseldorf und Erkrath) wurden zur Wache gebracht und dort nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben, so die Düsseldorfer Polizei in einer Meldung.