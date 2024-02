A3 bei Köln: Personen eingeklemmt, Hubschrauber im Einsatz

Am Donnerstagmorgen (29. Februar) wurden bei einem Auffahrunfall auf der Bundesautobahn 3 in Richtung Oberhausen (NRW) zwischen der Anschlussstelle Siebengebirge und dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg zwei Insassen eines VW-Busses samt Anhänger schwer verletzt. Was war passiert?

Gegen 7 Uhr kollidierte das Gespann mit einem vorausfahrenden LKW, wodurch beide Männer im Fahrzeug eingeklemmt wurden. Rettungskräfte brachten sie anschließend in Kliniken. Es kamen zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz. Aktuell sei die Richtungsfahrbahn Oberhausen gesperrt, und die Polizei leite den Verkehr an der Anschlussstelle Siebengebirge ab, heißt es in einer Polizeimeldung.

