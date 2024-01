Düsseldorfer will Handy kaufen – plötzlich stehen drei Jugendliche mit einem Messer vor ihm

Mit einer besonders perfiden Masche lockten drei Jugendliche einen Düsseldorfer zu sich, um diesen auszurauben: So schaltete das kriminelle Trio eine Kleinanzeige für ein Handy in einem Onlineverkaufsportal und verabredete sich mit dem gutgläubigen Käufer. Im Glauben mit dem Smartphone ein Schnäppchen gemacht zu haben, kam der Mann zum verabredeten Übergabeort, ein Parkplatz eines Supermarktes an der Altenbrückstraße.

Doch statt des günstigen Handys erwarteten ihn die drei räuberischen Jugendlichen. Einer von ihnen bedrohte den Käufer mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Kaufpreises. Der Forderung kam der Geschädigte nach und die Täter flüchteten mit ihrer Beute. Wenig später konnten die drei Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung durch Einsatzteams der Polizeiwache Wersten festgenommen werden.

Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um drei Düsseldorfer im Alter von 16 und 17 Jahren. Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Durchsuchung der Wohnung eines der Tatverdächtigen angeordnet. Ein einschlägig polizeibekannter 17-Jähriger aus dem Trio wurde einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Die Ermittlungen zur vorliegenden Raubtat beim Jugendkommissariat der Polizei Düsseldorf dauern an.