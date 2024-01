Horror-Crash in Düsseldorf: Frau lebensgefährlich verletzt

Dramatische Szenen spielten sich in Düsseldorf ab: Bei einem Verkehrsunfall sind am Sonntagabend (14. Januar) sechs Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer, wie die Polizei am Montag (15. Januar) mitteilte. Laut den ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen war ein 33-jähriger Düsseldorfer in der Innenstadt mit über 100 Stundenkilometern unterwegs, als er mit Lichthupe drängelnd mehrere Fahrzeuge überholte. Auf der Gegenfahrbahn übersah dabei ein 35-Jähriger beim Abbiegen das ihm entgegenkommende Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurden mehrere geparkte Autos erfasst.

Der Fahrer und seine 39 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. In dem Auto des 33-Jährigen wurde eine 40-Jährige lebensgefährlich verletzt. Der Verursacher und zwei 26 und 31 Jahre Insassen wurden leicht verletzt.

Die Polizei entnahm dem möglicherweise alkoholisierten 33-Jährigen eine Blutprobe und stellte seinen Führerschein sicher. An beiden Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden.

dpa