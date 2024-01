Passanten retten in Düsseldorf zwei Kinder aus Eiswasser – Krankenhaus

Glück im Unglück für zwei Kinder in Düsseldorf: Die beiden waren auf einer Eisfläche eingebrochen und von Passanten gerettet worden. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, waren die etwa zehn Jahre alten Kinder bei dem Unfall am frühen Abend kurzzeitig mit dem Kopf unter Wasser. Ersthelfer griffen ein, riefen den Notruf und beruhigten die Kinder, so dass es diesen gelang, sich an den Rand der Eisfläche zu bewegen. Dort wurden sie aus dem Wasser gezogen.

>> A 59 bei Düsseldorf-Benrath: Polizei rettet Hund „Jolly“ von der Autobahn <<

Mit einer leichten Unterkühlung und einem großen Schreck kamen die beiden mit Krankenwagen in die Klinik. Die Feuerwehr erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass das Betreten von Eisflächen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt riskant und unberechenbar sei.

dpa