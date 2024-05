Unwetterschäden in Düsseldorf, Tornado in Duisburg – der Tag danach

Große Teile von NRW blicken auf eine unruhige Nacht zurück: Bereits am späten Donnerstagnachmittag verdunkelte sich der Himmel, mehrere Gewitter bildeten sich und zogen durch das Land. Die Feuerwehren hatten gut zu tun.

In Düsseldorf meldete die Rheinbahn auf manchen Linien Hochwasser bei den Gleisen, was zu Verspätungen führte. Zudem lief in der Stadt Wasser in Kellerräume oder stand auf Straßen, wie die Düsseldorfer Feuerwehr am Abend mitteilte. Die bereits Wochen zuvor angekündigte Rollnacht musste kurz vor Beginn abgesagt werden.

Kuriose Unwetter-Erscheinung: Mini-Tornado fegt durch Duisburg

Eine kuriose Meldung kommt aus Duisburg, wo sich ein kleiner Tornado auf einem Fußballplatz bildete:

Abseits vom Mini-Tornado hatte die Feuerwehr in Duisburg aber noch ganz andere Probleme – und am späten Abend alle Hände voll zu tun. Vor allem im Süden und Westen der Stadt wurden zahlreiche Keller unter Wasser gesetzt, zeitweise waren über 200 Einsatzkräfte unterwegs. „Der Einsatz dauert zurzeit noch an, da wie bereits 2016 der Pootbach drohte, das daneben verlaufende Wohngebiet zu überschwemmen“, teilte die Feuerwehr am Freitagmorgen mit.

Grevenbroicher Feuerwehr im Dauereinsatz

Mehrere überflutete Bauernhöfe, Regenfluten, die sich von Feldern über Straßen und Grundstücke ergossen, zahlreiche überflutete Keller und Garagen in Wohngebäuden, Wasseransammlungen in Senken und Straßenunterführungen – so beschrieb die Feuerwehr Grevenbroich die Folgen mehrerer Gewitterfronten, die am späten Donnerstagnachmittag bis in die Nachtstunden über den Niederrhein zogen.

Im Stadtteil Südstadt stand demnach das Gelände eines Bauernhofes bis zu 70 Zentimeter unter Wasser. „Kräfte mehrerer ehrenamtlicher Einheiten pumpten das Wasser rund zwei Stunden lang aus dem Hofgelände“, hieß es. Im Ortsteil Noithausen überströmte Wasser von Feldern eine Stützmauer an einer Straße und spülte Geröll und Steine auf die Fahrbahn. Auch in Langwaden flossen große Mengen Wasser von umliegenden Feldern in den Ort und zum Teil in Gebäude.

Die Feuerwehr Grevenbroich berichtete, dass die Einsatzlage sich nach 19 Uhr zunächst entspannt hatte, gegen 20 Uhr mit dem Durchzug einer weiteren Gewitterfront aber wieder verschärfte. Die Wehrleute seien bis gegen 23 Uhr im Dauereinsatz gewesen.

Blitzeinschlag in Krefeld, Person von Wassermassen in Mönchengladbach eingeschlossen

In Krefeld geriet ein Dachstuhl in Brand, vermutlich wegen eines Blitzeinschlages, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen sichtbar aus dem Dachbereich. Der Bewohner des Gebäudes konnte sich selbst ins Freie retten. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen auf benachbarte Wohngebäude verhindern, wie es hieß.

In Mönchengladbach zog das Unwetter mit Gewitter und Starkregen gegen 17.50 Uhr über das Stadtgebiet. Bis 21 Uhr waren 91 Einsätze abzuarbeiten, wie die Feuerwehr mitteilte. An einem Haus wurde nach einem Blitzeinschlag eine Dacheindeckung beschädigt, nach einem Blitzeinschlag in einem anderen Stadtteil waren einige Wohngebäude ohne Strom. Eine Person war in ihrem Auto von Wassermassen eingeschlossen worden und wurde von der Feuerwehr befreit, wie diese weiter mitteilte.

Lage in Köln vergleichsweise entspannt

In der Domstadt blieb das große Wetter-Chaos aus. Ein Sprecher der Kölner Feuerwehr berichtete von 10 bis 15 Einsätzen, die mit dem Wetter in Verbindung standen, was nach seinen Angaben eine relativ niedrige Zahl war. Mal ging es um einen Wasserschaden am Haus, mal um einen abgebrochenen Ast auf einer Straße. „Es gab nichts Dramatisches“, sagte der Feuerwehrsprecher.

Für das Wochenende sehen die Wettervorhersagen zum Glück wieder besser aus: Bei Temperaturen von 17 bis 20 Grad bleibt es vor allem bewölkt, der Regen bleibt uns aber größtenteils erspart. Wer noch keine Pläne geschmiedet haben sollte: Hier gibt es die Wochenend-Tipps für Düsseldorf und Ausflugstipps für die nähere Umgebung.

