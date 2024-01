A59 bei Düsseldorf-Benrath: Polizei rettet „Jolly“ von der Autobahn

Tierisch viel Glück hatte eine ausgebüxte Hündin in Düsseldorf (NRW): Die Polizei hat sie von der Autobahn gerettet. „Jolly“ sei am Samstagmorgen (6. Januar) bei einem Spaziergang mit ihrem Frauchen entlaufen, teilte die Polizei Düsseldorf am Sonntag mit. Wenig später berichteten demnach mehrere Anruferinnen und Anrufer, dass das verängstigte Tier an der A46 bei Erkrath (Kreis Mettmann) auf dem Seitenstreifen und auch quer über die Fahrbahn lief.

Kurz danach sei Jolly auf der A59 zwischen den Anschlussstellen Benrath und Düsseldorf-Süd gemeldet worden. Die Polizei habe darauf den Verkehr in beide Richtungen gesperrt und die Hündin gemeinsam mit einer Verkehrsteilnehmerin eingefangen. Das Tier sei kurz danach seiner erleichterten Halterin übergeben worden.

dpa