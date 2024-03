Die Pfleger und Ärzte in Düsseldorf haben eigentlich ein dickes Fell, aber Fälle wie solche lassen selbst sie den Kopf schütteln: Ein betrunkener Patient soll in einem Düsseldorfer Krankenhaus einen Pfleger bestohlen und dann mit dessen Auto einen Verkehrsunfall verursacht haben. Der 37-Jährige wurde augenscheinlich stark alkoholisiert und möglicherweise unter Betäubungsmitteln stehend in die Klinik eingeliefert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Nach der Einlieferung und der Erstversorgung am Mittwochabend soll der Patient ersten Erkenntnissen zufolge im Personalraum mehrere Spinde aufgebrochen und eine schwarze Bomberjacke mitsamt Autoschlüssel geklaut haben. Aufgefallen sei er dann dem Pfleger beim Verlassen des Raums: Der 37-Jährige habe seine Jacke getragen. Weil es zeitgleich einen medizinischen Notfall gegeben habe, habe der Pfleger ihn aber nicht aufhalten können, hieß es.

Nachdem der Pfleger feststellte, dass auch sein Auto fehlte, rief er die Polizei. Auf dem Weg zur Wohnung des flüchtigen Patienten erhielten die Beamten die Information, dass das gestohlene Auto in einen Unfall verwickelt gewesen sei. Vor Ort fanden sie es dann mit frischen Unfallspuren. Möglicherweise habe er einen geparkten Wagen oder einen Betonpoller gerammt, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde demnach niemand.

Der 37-Jährige wurde festgenommen und musste eine Blutprobe abgeben. Zudem habe der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen können.

mit Material der dpa