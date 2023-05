3D-Kunstspektakel am Landtag: Neuer Foto-Spot ehrt Invictus Games 2023 in Düsseldorf

In gut vier Monaten werden die Invictus Games erstmals in Düsseldorf ausgetragen. Dabei geht es bei dem Event nicht nur um sportliche Leistungen, sondern auch, einen Austausch zwischen der Gesellschaft und ihren Soldaten zu stiften – und das geschieht unter anderem durch Kunst und Kultur. Von diesem Ansatz inspiriert hat Künstler Gregor Wosik kurzerhand ein 3D-Kunstwerk zum Thema Invictus Games auf dem Johannes-Rau-Platz nahe dem NRW-Landtag erschaffen. Noch bis zum 5. Juni haben Düsseldorfer die Möglichkeit, den neuen Foto-Spot ausfindig zu machen.

3D-Kunstwerk nahe dem NRW-Landtag: Künstler ehrt Invictus Games 2023

🇩🇪Heute in 🎨🖼️Düsseldorf schon was vor? Das 3D-Kunstwerk auf dem Johannes-Rau-Platz ist fertig.

Neben Merkur-Spiel-Arena und dem Rhein gibt es da viel zu entdecken! pic.twitter.com/rVm1MXbpF7 — Invictus Games Düsseldorf 2023 (@InvictusGamesDE) May 30, 2023

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller nahm am Dienstag, 30. Mai, gemeinsam mit Invictus-Games-Projektleiter Brigadegeneral Alfred Marstaller, Michael Brill, CEO D.LIVE, und Martin Ammermann, Prokurist und Executive Director Sports Major Events bei D.LIVE, das 3D-Kunstwerk in Augenschein – ein Hingucker, der Vorfreude auf die Großveranstaltung in der Landeshauptstadt Düsseldorf macht.

Tipp: Der 3D-Effekt des Kunstwerks wirkt am besten von dem gekennzeichneten Punkt aus.

>> Termine Düsseldorf 2023: Die wichtigsten Events und Messen – Rheinkirmes, Konzerte und mehr! <<

Invictus Games 2023 in Düsseldorf: Alle Infos zum Event

Die Invictus Games kommen in diesem Jahr vom 9. bis 16. September erstmals nach Deutschland – und ziehen mehrere kriegsversehrte Soldaten zum Sportevent in die Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena und den angrenzenden Sportflächen – dem Invictus Games Park – statt. Doch was genau steckt hinter der Veranstaltung in Düsseldorf? Gibt es noch Tickets zu kaufen – und wird Initiator Prinz Harry dabei sein? Hier findet ihr die Antworten.