Düsseldorf: Stadt benennt Straße und Schule wegen Franz Jürgens um

Die Düsseldorfer Stadtgesellschaft hat aktiv an der Suche nach neuen Namen für elf Straßen mitgewirkt, die nach belasteten historischen Persönlichkeiten benannt waren. In Versammlungen in den betroffenen Stadtbezirken wurden zahlreiche Vorschläge gesammelt und von der Verwaltung aufbereitet.

Der Rat der Stadt hat am 22. Februar folgende Umbenennungen beschlossen:

Stadtbezirk 2: Porschestraße wird zu Ilna-Wunderwald-Straße

Stadtbezirk 3: Wissmannstraße wird zu Hermann-Smeets-Straße

Stadtbezirk 6: Schlieffenstraße wird zu Radschlägerweg

Stadtbezirk 9: Leutweinstraße wird zu Auenblick Petersstraße wird zu Eisvogelweg Pfitznerstraße wird zu Clara-Schumann-Straße Woermannstraße wird zu Am Auwald Lüderitzstraße wird zu An der Kämpe

Stadtbezirk 10: Hans-Christoph-Seebohm-Straße wird zu Helene-Weber-Straße Wilhelm-Schmidtbonn-Straße wird zu Erika-Mann-Straße



Franz-Jürgens-Straße und Berufskolleg bekommen neuen Namen

Der Jürgensplatz, die Franz-Jürgens-Straße und das Franz-Jürgens-Berufskolleg, werden ebenfalls umbenannt: Der Platz soll nach Edith Fürst und die Straße nach Else Gores benannt werden. Der Beschluss zum neuen Schulnamen erfolgt voraussichtlich in der kommenden Ratssitzung der Stadt Düsseldorf. Zudem gestaltet die Mahn- und Gedenkstätte den veralteten „Gedenkraum“ in der Schule entsprechend um.

Der Gedenkstein an der Richtstätte Anton-Betz-Straße wird ebenfalls umgestaltet und das Ehrengrab auf dem Nordfriedhof erhält eine Kommentierung.

Die Umbenennungen und Umgestaltungen sind notwendig, da Franz Jürgens zwar zum Ende des Zweiten Weltkriegs die kampflose Übergabe Düsseldorfs unterstützte, aber gleichzeitig ein überzeugter Nationalsozialist war.

Münchhausenweg behält seinen Namen

Im Stadtbezirk 6 wird der Münchhausenweg weiterhin nach dem bekannten Baron benannt, allerdings mit dem Zusatz „der Lügenbaron“, um seine Geschichten deutlicher von der Realität abzugrenzen.

Umbenennung der Heinz-Ingenstau-Straße in der Schwebe

Die Umbenennung der Heinz-Ingenstau-Straße im Stadtbezirk 5 in Bernd-und-Hilla-Becher-Straße wurde von der Verwaltung zurückgezogen. Ein neuer Vorschlag muss noch beschlossen werden.

Anwohnern steht Behördenmarathon bevor

Jeder, der einmal umgezogen ist, weiß, wie aufwendig es ist, seine Anschrift in gespeicherten Kontaktdatenbanken ändern zu lassen. Die Stadt Düsseldorf betont, dass den von den Umbenennungen betroffenen Bürgerinnen und Bürgern keine Kosten bei der Änderung von Papieren, Ausweisen und Unterlagen entstehen sollen. Weitere Infos zu dem Thema hat die Stadt hier aufbereitet.

