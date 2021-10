Das haben sich die Täter zum Glück komplett anders vorgestellt! Sie wollten am frühen Mittwochmorgen eine Tankstelle überfallen – nach nur vier Sekunden war der Überfall aber beendet und die Anwesenden konnten durchatmen.

Dieses Überwachungsvideo macht völlig zurecht aktuell die Runde! Sich Tätern bei einem Überfall in den Weg zu stellen, ist immer mutig – allerdings können sich die anderen Anwesenden in der Tankstelle in Yuma im US-Bundesstaat Arizona Glück schätzen, wer gerade zufällig einen Einkauf machte.

Denn in der Nähe des Eingangs, durch den die beiden Täter die Tankstelle betraten, stand ein ehemaliger Marine. Mit gezogener Waffe ging es für die beiden maskierten Täter rein, waren aber umso überraschter, als der Mann auf die beiden losging und sofort einem der Täter den Waffe aus der Hand riss.

Nur vier Sekunden, nachdem sie die Tankstelle betreten hatten, lag der eine Täter ohne Waffe auf dem Boden, der andere befand sich schon auf der Flucht und hatte die Tankstelle bereits wieder verlassen. So schnell kann es gehen!

Ein dritter Mann, der ebenfalls eine Rolle an dem Überfall spielen sollte, kam nicht einmal in den Laden – so schnell reagierte der Marine. Er konnte ebenso flüchten wie der Täter, der aus der Tankstelle herausstürmte. Die Polizei sucht weiterhin nach den beiden, das berichtet „USA Today“.

Nur der Mann, der von James Kilcer – das ist der Name des ehemaligen Marine-Offiziers – zu Boden gerissen wurde, konnte von den Beamten festgenommen werden. Mittlerweile wurde die Überwachungskameraaufnahme des vereitelten Überfalls auf verschiedenen Plattformen viele tausend Male angeklickt und geteilt. Selbstverständlich hagelt es nur so vor Lob für den Einsatz des Mannes.

