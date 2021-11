Schneller, moderner, übersichtlicher: Tonight News präsentiert sich im neuen Design

Eine übersichtliche Struktur, eine neue Navigation und eine frische Optik: Mit der Umsetzung des neuen Auftritts findet ihr eure Themen auf Tonight News noch schneller – und behaltet gleichzeitig den Überblick über die wichtigsten und spannendsten Nachrichten aus aller Welt.

Neue Navigation

Starke lokale Nachrichten, die Top-Adressen in Sachen Ausgehen oder die angesagten Serien auf Netflix: Mit der neuen Navigation kommt ihr jetzt noch schneller zu den Themen, die euch auf Tonight News interessieren.

Übersichtliche Startseite

Die Startseite ist optisch klar strukturiert. Angefangen mit den Top-Themen des Tages sind die weiteren News nach inhaltlichen Schwerpunkten in Modulen gegliedert. Hier findet ihr lokale Nachrichten aus Düsseldorf, Köln und NRW, das Wichtigste aus aller Welt sowie spannende Geschichten aus den Bereichen Unterhaltung, Sport und Lifestyle.

Seite lädt mit Highspeed

Ob am Handy, am Tablet oder am Computer: Das neue Tonight News lädt jetzt mit Highspeed auf allen Geräten – so seid ihr schnell bei den Themen, die euch interessieren. Und das Durchklicken der Bildergalerien macht jetzt noch mehr Spaß!

Tonight News – das Portal für das Rheinland

Auch thematisch gehen wir einen Schritt weiter: Auf Tonight News findet ihr ab sofort noch mehr Nachrichten aus Düsseldorf und Köln! Von aktuelle Schlagzeilen über Blaulicht-Meldungen bis zu den Top-Restaurants der Stadt – wir halten euch lokal auf den Laufenden.

Euer Feedback ist gefragt!

Neues Design, andere Struktur – wie gefällt euch das neue Tonight News? Eure Anmerkungen, Wünsche oder Fragen könnt ihr uns gerne an [email protected] schicken. Wir lesen alle E-Mails, bitte aber um euer Verständnis, dass wir nicht alle beantworten können. Und jetzt: Viel Spaß auf eurem Nachrichtenportal!

