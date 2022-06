Aktuelles

Gas-Krise! Regierung fordert Wirtschaft und Haushalte zum Energiesparen auf

24. Juni 2022

Die Gaslieferungen aus Russland sind bereits deutlich gesunken. Inzwischen schließt die Politik nicht aus, dass durch die wichtige Nord-Stream-Pipeline bald gar kein Gas mehr fließen könnte. Das hätte auch Auswirkungen auf die Preise.

Das Zählwerk in einem Gastzähler dreht sich und zeigt den Verbrauch von Gas in einem Privathaushalt an. Foto: Jens Büttner/dpa