Ältere Frau stoppt Kiosk-Überfall! Hier prügelt sie auf den Dieb ein

Bei einem Überfall im Laden zu sein, das ist sicherlich für viele ein Schreckensszenario. Dabei geht es auch um die Frage, wie man dann reagieren würde. Die hat eine Frau in London nun eindrucksvoll beantwortet. Sie wurde tätig und schlug kurzerhand einfach auf den Dieb ein.

Wie die „Daily Mail“ berichtet, hat sich der Überfall Ende Januar in Newham, einem Stadtteil im Osten Londons, ereignet. Am hellichten Tage gegen 14 Uhr kam der Mann komplett in schwarz bekleidet und mit Sturmhaube in das Kiosk. Für ihn ging es gleich zur Theke. Er gibt dem Ladenbesitzer eine Tasche, offenbar um dort das Geld reinzupacken.

>> Überfall dauert nur vier Sekunden – damit hat der Täter nicht gerechnet <<

Dazu zieht er einen Gegenstand hervor. Ganz klar ist nicht auf den Aufnahmen zu sehen, was er gezogen hat – allerdings bedroht er den Ladenbesitzer damit. Allerdings hält sich die Kundin nicht aus der Sache heraus, sondern konfrontiert ihn. Erst zeigt sie ihm, wo der Ausgang ist, und will den Dieb vertreiben.

Frau treibt Dieb bei Kiosk-Überfall in die Flucht

Dann packt die Frau von hinten aktiv zu. Auch deswegen lässt der Mann zunächst vom Ladenbesitzer ab und widmet sich der Frau – auch gegen sie keilt der Täter einmal aus. Die Frau lässt aber nicht ab. Es kommt sogar so weit, dass die Frau zu Boden geht. Sie wird von dem Mann getroffen – im Sport würde man vermutlich von einer Mischung aus „zu Boden gerissen“ und „zu Boden geschlagen“ sprechen.

>> Spektakuläres Verbrechen: Kiosk-Besitzer klaut Rentnerin 500.000-Euro-Rubbellos und flüchtet <<

Damit hat sie allerdings Erfolg. Denn nachdem der Täter bei dieser Aktion auch fast zu Boden gegangen wäre, geht er nicht noch einmal zum Ladenbesitzer, sondern tritt den Rückzug an. Es geht für ihn schnurstracks Richtung Ausgang. Die Frau läuft ihm noch einmal hinterher und will offenbar sichergehen, dass er nun auch wirklich weg ist. Damit hat sie ihre Mission erfolgreich abgeschlossen – der Dieb wurde ohne Beute vergrault.