"Wer wird Millionär?" – Kandidatin packt über Udo Jürgens aus

Bei der 200-Euro-Hürde hatte ihr das Ende der Sendung vergangene Woche eine Pause aufgezwungen, an diesem Montag ging es für „Wer wird Millionär?“-Kandidatin Simone Beckmann munter weiter: Günther Jauch durfte ihr wieder zahlreiche Fragen stellen. Eine davon ließ sie kein Geld, dafür aber die Neugier des Publikums gewinnen.

Denn, wie üblich, wird der Hintergrund der Kandidaten bei „Wer wird Millionär?“ bereits vor der Sendung nach interessanten Lebensereignissen gecheckt. Im Fall von Simone Beckmann schien ein Detail bei Günter Jauch für Aufmerksamkeit gesorgt zu haben – der Moderator hakte während der Sendung entsprechend nach. Wie genau war das mit ihrer „unfassbaren Nacht“ mit einem bekannten Schlagerstar?

Die Kandidatin geriet sofort ins Schwärmen: Es ging um niemand geringeren als Udo Jürgens. Beckmann war dem 2014 verstorbenen Musiker vor über 20 Jahren nicht nur über den Weg gelaufen, sondern tatsächlich ganz nah gekommen.

Damals habe sie in einem Göttinger Hotel gearbeitet, in dem Jürgens mit seiner Band übernachtete. An der Bar habe er sie bemerkt und gerufen: „Wer bist denn du? Komm doch mal hier her.“ Das war ihre persönliche Eintrittskarte für einen fantastischen Abend mit einigen Drinks – am Ende ging es aber ganz brav mit dem Taxi nach Hause.

Backstage-Treffen im Bademantel

Immerhin: Es war nicht das letzte Treffen mit Udo Jürgens. Beim gemeinsamen Kennenlernen überreichte ihr der Schlagerstar keinen griechischen Wein, sondern zwei Konzertkarten. Ein Angebot, dass sie nicht ausschlagen konnte. Später traf sie ihn dann im Backstage-Bereich beim Konzert erneut – und zwar stilecht im Bademantel!

„Er hat mich umarmt und ich habe mich an ihn geschmiegt.“ berichtete sie noch immer sichtlich berührt. „Der hat so geschwitzt! Das lief alles in den Kragen rein. Ich habe mich dann noch so reingerieben mit meinem Haar.“

Günther Jauch hakte nach, ob es das wirklich für diese Nacht gewesen sei – konnte aber nicht mehr aus der Kandidatin herauskitzeln. Sie sei anschließend „schön nach Hause gefahren“, versicherte sie dem Publikum. „Udo war ein Wahnsinnstyp“.

Trotz des emotionalen Exkurses während der Show, blieb Simone Beckmann bei den weiteren Fragen auf Kurs – und konnte am Ende mit stolzen 64.000 Euro nach Hause gehen.