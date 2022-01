Die besten Sprüche von „Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch

Günther Jauch ist ein alter Hase im Showgeschäft und für so manchen lockeren Spruch gut. Ob schlagfertig oder hilfsbereit – sowohl in der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ als auch bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ hat der 65-Jährige immer eine Antwort parat. Wir zeigen euch seine besten Sprüche:

Günther Jauch ist einer der bekanntesten TV-Moderatoren Deutschlands. Das sind die besten Sprüche des "Wer wird Millionär?"-Gesichts! Foto: RTL "Es gibt nichts Demokratischeres als einen Fernsehapparat. Man kann einschalten, umschalten und abschalten." Foto: RTL "Grundsätzlich habe ich mit zwei Sorten von Menschen Probleme: Mit Leuten, die Franz Kafka für den Erfinder von "Fix und Foxi" halten, genauso wie mit sogenannten Bildungsbüsrgern, die den Namen "Matthäus" nur aus dem Evangelium kennen." Foto: RTL "Bildung lässt sich nicht downloaden." Foto: RTL "Franz Beckenbauer? Für das Image der Deutschen im Ausland hat er mehr geleistet als 50 Jahre Diplomatie und 10 Jahre Goethe-Institute zusammen." Foto: RTL "Wenn man nicht auftritt wie ein Knallfrosch, ist der Überdruß beim Publikum nicht so groß." Foto: RTL "Es gibt zwei Sachen, die ich wirklich peinlich finde: Das eine ist FKK und das andere ist, wenn erwachsene Menschen zum Ententanz tanzen." Foto: RTL "Wissen wird erst zu Bildung durch die Persönlichkeit eines Menschen. Bildung ist mit Lernen verbunden, das kostet Zeit und Nerven, aber wissen Sie was: Bildung kann einen sehr glücklich und gelassen machen!" Foto: RTL "Wenn der Nebel dick wie Calmund, sieht man nix im weiten Halbrund." (Zum Ausfall des Champions-League-Spiels Juventus Turin gegen Bayer 04 Leverkusen wegen Nebels) Foto: RTL "Fernsehen macht die Dummen dümmer und die Klugen klüger." Foto: RTL "Ich gestehe, weder in RTL noch in die ARD verknallt zu sein. Aber ich bin froh, dass es beide gibt." Foto: RTL

