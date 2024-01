WWM 125.000-Euro-Frage: Hättest du es gewusst? Das richtige Antwort

Eine Million Euro abräumen: Darum kämpfen jede Woche die Kandidaten bei „Wer wird Millionär“. Am Montagabend (29. Januar 2024) war es wieder so weit: Willi Wachtendonk aus Xanten am Niederrhein schaffte es bis zur 125.000-Euro-Frage, doch leider wusste er die richtige Antwort trotz Telefonjoker nicht.

Die Frage lautete: Was ist schon mal Gegenstand einer Profanierung? Die richtige Antwort darauf könnt ihr hier nachlesen.

Kandidat bei „Wer wird Millionär“ mit kuriosem Millionen-Wunsch

Bei jedem Kandidaten stellt sich die Frage, was dieser eigentlich mit der prächtigen Gewinnsumme anstellen würde. Günther Jauch findet, dass Willi Wachtendonk den wohl einzigartigsten Millionen-Wunsch hat, den es bei WWM je gegeben habe: Denn von der Million hätte sich Wachtendonk als eigener Sponsor für seine zukünftige Beerdigungsparty eingetragen. „Ich finde es immer traurig, wenn ich in den Traueranzeigen lese: ‚Die Beisetzung findet im kleinen Rahmen statt‘. Warum denn nicht im großen Rahmen, mit Bierwagen und so weiter?“ – „Mit ihnen ist es lustig“, findet Jauch.

Einen Rat gibt der Quizmaster dem Xantener noch zum Ende mit: „Geben sie nicht zu viel für ihre Beerdigung aus“, scherzt er und beglückwünscht Willi Wachtendonk für seine eingespielten 64.000 Euro.

„Wer wird Millionär“ läuft immer montags auf RTL. Die aktuellen Sendetermine findet ihr hier.