Starttermin steht: Maischberger ab Mai zweimal wöchentlich im Ersten

Die ARD setzt die im Oktober angekündigte Programmreform ab dem Frühjahr um: Die Talkshow „maischberger. die woche“ mit Sandra Maischberger wird ab dem 3. Mai nicht mehr nur mittwochs, sondern zusätzlich auch dienstags im Ersten ausgestrahlt.

Nach den Tagesthemen wird die Moderatorin ihre Gäste dann zum Gespräch bitten. Dabei soll es in Zukunft weniger große Talkrunden nach dem bekannten Format „maischberger. die woche“ geben, sondern mehr vertiefende Einzel- und Doppelgespräche mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

ARD-Chefredakteur Oliver Kohr erklärte zum Programmwechsel: „Mit der Ausweitung dieses Talkformats auf den Dienstag erhalten unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ein breiteres Informationsangebot mit interessanten Menschen aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Mix aus Unterhaltung, Information und persönlichen, vertiefenden Gesprächen ab dem 3. Mai zweimal wöchentlich im Ersten zeigen können.“

Auch Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor für Information, Fiktion und Unterhaltung, äußerte sich zur Umstellung. „Der Erfolg von Sandra Maischberger am Mittwoch zeigt, wie sehr die Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Art der Gesprächsführung schätzen. Sie ist nicht nur eine hervorragende Journalistin, die kritisch fragt und nachhakt, manchmal bohrt. Sandra Maischberger hat auch ein besonderes Einfühlungsvermögen, so dass emotional tiefe Gespräche entstehen. Auf diese einzigartige Kombination setzen wir künftig auch am Dienstagabend. Wir freuen uns, dass wir unserem Publikum mehr solcher Interviews mit einer noch größeren Bandbreite an Gästen anbieten können.“