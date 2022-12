„NDR Talk Show“: Die Gäste am Freitag, 9. Dezember

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. die nächste Ausgabe läuft am 9. Dezember um 22 Uhr im NDR. Moderatoren der Sendung sind Bettina Tietjen und Johannes Wimmer.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 9. Dezember:

Andreas und Chris Ehrlich alias die „Ehrlich Brothers“, Magier

Margot Flügel-Anhalt, Abenteurerin und Autorin

Tim Raue, Sternekoch

Florian Schroeder, Kabarettist

Stefanie Stappenbeck, Schauspielerin

Ulrich Wickert, Moderator und Autor

Laura Larsson, Podcasterin und Radiomoderatorin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 9. Dezember:

Sie standen gerade in Paris, London und Helsinki auf der Bühne und haben auch dort Hunderttausende Menschen mit ihren Illusionen begeistert: die Brüder Andreas und Chris Ehrlich alias die „Ehrlich Brothers“. Sie sind nicht nur die mit Abstand erfolgreichsten deutschen Magier, sondern brechen auch regelmäßig Weltrekorde und setzen mit ihren Bühnenshows immer wieder neue Standards. Mit ihrer aktuellen Show „Dream & Fly“ verzaubern sie ihre Fans in den größten Arenen Europas. Dabei landen sie mit einem echten Helikopter aus dem Nichts auf der Bühne, schmieden aus Feuerflammen einen goldenen Lamborghini und zaubern das größte Süßigkeitenglas der Welt herbei, prall gefüllt mit tausenden Bonbons.

Die 70-jährige Abenteurerin Margot Flügel-Anhalt ist bekannt für ihre außergewöhnlichen Reisen: Sie ist allein motorisiert in den abgelegensten Gegenden der Welt unterwegs, denn Freiheit kennt kein Alter. Ihre erste Tour tritt die Sozial- und Theaterpädagogin aus Tuttlingen nach ihrer Pensionierung mit dem Motorrad an. Mit 64 Jahren fährt sie von Deutschland bis zum Pamir-Highway in Zentralasien. Auf ihrer zweiten Reise reist sie 18.000 Kilometer von Hessen nach Laos in einem alten Mercedes. Und jetzt ist sie mit einem russischen Geländewagen 22.000 Kilometer bis zur höchstgelegenen Straße der Welt, an den Fuß des Nanga Parbat gefahren. „Hoch. Hinaus.“ heißt ihr neues Buch dazu. Was sie unter einem echten Abenteuer versteht, erzählt Margot Flügel-Anhalt in der NDR Talk Show.

Starkoch Tim Raue verkörpert den amerikanischen Traum vom Tellerwäscher zum Millionär – nur dass seine Geschichte in Deutschland spielt. Aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, Mitglied von Straßenbanden in Frankfurt und Berlin, sollte eine Ausbildung zum Koch Anfang der 90er-Jahre sein Leben verändern. Von einem einfachen Berliner Ausflugslokal arbeitete er sich hoch bis in die Spitzengastronomie. Heute zählt der 48-Jährige zu den kreativsten und erfolgreichsten Köchen Deutschlands. Sein Restaurant „Tim Raue“ in Berlin hat auch in diesem Jahr wieder zwei Michelin-Sterne erhalten. Jetzt geht der Berliner in der zweiten Staffel seines Magenta-TV-Formates „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ wieder auf die Suche nach kulinarischen Köstlichkeiten. In der NDR Talk Show verrät der Spitzenkoch, was er auf seinen Reisen erlebt hat und welche exotischen Gerichte ihn besonders überrascht und beeindruckt haben.

Schon mit 14 Jahren trat er in Harald Schmidts Sendung „Schmidteinander“ auf, mit 15 Jahren moderierte er bereits beim Radio. Seitdem lässt ihn das Kabarett nicht mehr los. Obwohl er sein Philosophie-Studium nach ein paar Semestern abbricht, gilt er bis heute als „Philosoph des Kabaretts“. Eine seiner Spezialitäten: Parodien. Ob Markus Lanz, Robert Habeck oder Karl Lauterbach – die Bandbreite seines komischen Könnens ist riesig. Legendär sind auch seine satirischen Jahresrückblicke: sein diesjähriger trägt den Titel „Schluss jetzt!“. Eines ist jedenfalls sicher: An Themen wird es dem Kabarettisten auch in diesem Jahr nicht mangeln. Was ihn 2022 aufgeregt hat und ob er dem Jahr auch etwas Schönes abgewinnen konnte, verrät Florian Schroeder in der NDR Talk Show.

Ab 40 kommen die richtig spannenden Rollen, sagt die erfolgreiche Schauspielerin Stefanie Stappenbeck, die schon mit elf Jahren erstmals vor einer Filmkamera steht. Bekanntheit erlangt sie 1999 durch ihre Rolle in Margarethe von Trottas Drama „Dunkle Tage“. Die Berlinerin hat in einigen „Tatort“- und „Polizeiruf 110“-Folgen mitgespielt. Seit 2019 bildet sie mit Florian Martens „Ein starkes Team“ im ZDF. Nun ist sie in der neuen NDR Serie „Retoure“ zu sehen. Hier leitet die 48-Jährige ein Retourencenter, in dem sie heimlich verschmähte Retouren unter der Ladentheke verkauft. Wie viel sie selbst online bestellt und wie häufig sie Bestellungen zurücksendet, erzählt Stefanie Stappenbeck in der NDR Talk Show.

Als erster „Tagesthemen“-Moderator wünscht Ulrich Wickert fünfzehn Jahre lang Millionen von Menschen „einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht“. Als Auslandskorrespondent berichtet der Diplomatensohn vorher aus Washington und Paris, wobei ihm die französische Lebensart geradezu in Fleisch und Blut übergeht. Seitdem er sich aus dem Fernsehen zurückgezogen hat, veröffentlicht er immer wieder erfolgreiche Kriminalromane, bei denen ein gewisser Jaques Ricou im Mittelpunkt steht. „Die Schatten von Paris“ heißt sein neustes Oeuvre. Von seiner Liebe zu Frankreich und davon, wo und wie er seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, erzählt Ulrich Wickert in der NDR Talk Show.

Sie ist Podcasterin, 1Live-Moderatorin und mit ganzem Herzen eine Mecklenburg-Vorpommerin: Laura Larsson hat viele Leidenschaften – und genauso viele Vorsätze. Die Preisträgerin des Deutschen Comedypreises 2020 spricht in ihrem Podcast „Zum Scheitern verurteilt“ gemeinsam mit Radiokollege Simon Dömer über neue Ideen zur Optimierung des eigenen Lebens – von Fitnessstudio-Gängen über strukturierte Tagesabläufe bis hin zu den berühmten 10.000 Schritten am Tag. „Alles typische Montagsvorsätze, die man sich am Sonntagabend macht“, nennt das die 33-Jährige. Und gibt zu, dass sie mindestens genauso viele Ausreden wie Ideen hat. Gerade erst ist sie nach mehr als zehn Jahren in Berlin zurück in ihre Heimatstadt Parchim gezogen und lernt das Leben in der norddeutschen Kleinstadt neu kennen und schätzen. Welche Vorsätze sie sich für die Rückkehr nach Mecklenburg-Vorpommern macht und ob ihre Wünsche für das Jahr 2023 bereits jetzt zum Scheitern verurteilt sind, erzählt sie in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 10. Dezember 2022, 1 Uhr (NDR)

Samstag, 10. Dezember 2022, 14 Uhr (hr)

Sonntag, 11. Dezember 2022, 22.30 Uhr (SWR)

Montag, 12. Dezember 2022, 1.50 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: