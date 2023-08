TV & Fernsehen

Hoher Besuch im ZDF-„Sportstudio“: Prinz Harry und Teilnehmer der Invictus Games zu Gast

28. August 2023

Hoher Besuch im ZDF-"Sportstudio": Prinz Harry, Duke of Sussex, Gründer und Schirmherr der Invictus Games, wird am Samstag, 9. September, in der Livesendung zu Gast sein.