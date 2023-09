Filip Pavlovic: Dschungelkönig wagt den Schritt ins RTL-Schauspielgeschäft

Der 29-jährige Filip Pavlovic, bekannt aus der RTL-Show „Die Bachelorette“ 2018 und als Dschungelkönig 2022, wird ab Dezember in der RTL-Serie „Alles was zählt“ zu sehen sein. In der Rolle des Getränkelieferanten Lars Orth wird er an der Seite von Sila Sahin für Liebesdrama sorgen.

Das ist die Rolle von Filip Pavlovic bei „Alles was zählt“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FILIP PAVLOVIĆ (@filip_pavlovic1)

In „Alles was zählt“ verliebt sich Lars Orth in die Influencerin Miray Öztürk (Sila Sahin). Doch Miray konzentriert sich auf ihre Karriere und sieht in einem Getränkelieferanten nicht den richtigen Partner für sich. Als Lars ihr jedoch bei einem Karriereprojekt hilft, knistert es zwischen den beiden. Am Ende steht Miray vor einer schweren Entscheidung: Herz oder Karriere?

Pavlovic freut sich auf seine neue Rolle: „Jeder, der mich kennt, weiß, ich lasse nichts unversucht und die Schauspielerei stand noch auf meinem Zettel. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt endlich damit losgehen kann. Ich habe noch nicht alle Kollegen kennengelernt, aber die, die ich getroffen habe, waren super offen, freundlich und haben sich Zeit für mich genommen, wenn ich Fragen hatte.“

Die ersten Folgen mit Filip Pavlovic in der Rolle des Lars Orth sind ab dem 6. Dezember (Folge 4339) bei RTL zu sehen.

Wer ist Filip Pavlovic?

Pavlovic wurde 1994 in Hamburg geboren und spielte in seiner Jugend Fußball. Er war unter anderem in der Jugendmannschaft des FC St. Pauli, des Hamburger SV und der bosnisch-herzegowinischen Nationalmannschaft aktiv. Nach einer Verletzung musste er seine Karriere jedoch beenden. Pavlovic studierte anschließend Fitnessökonomie und arbeitet seitdem neben seiner Fernsehkarriere als Fitnesstrainer.

Bekannt wurde Pavlovic durch seine Teilnahmen an TV-Shows wie „Die Bachelorette„, ,“Bachelor in Paradise“, als Dschungelkönig bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ 2022, „Ninja Warrior Germany – Promi Special“, „RTL Turmspringen„, „Die ultimative Chartshow“ oder „Grill den Henssler„.

Alle weiteren Infos zu Filip Pavlovic, wie Geburtstag, Wohnort, Freundin oder Karriere, findet ihr hier im Portrait.