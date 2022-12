Gagen bei „Dschungelcamp“ 2023: Das verdienen die Teilnehmer bei IBES

Für die Teilnahme am Dschungelcamp 2023 werden die Kandidaten nicht nur mit neuen Geschmackseindrücken und Schlafgewohnheiten belohnt: Der Sieger darf sich zusätzlich über eine Prämie von 100.000 Euro freuen. Als Sahnehäubchen obendrauf kommen die Gagen – doch die fallen laut Dschungel-Insider Julian F.M. Stöckel höchst unterschiedlich aus.

Endlich geht es wieder ins Dschungelcamp! 12 Kandidaten stellen sich ab Freitag, dem 13. Januar 2023, wieder den Gefahren von Down Under. Die wichtigsten Fragen zur neuen Staffel haben wir bereits geklärt, alle zwölf Kandidaten vorgestellt – aber eine Sache blieb bislang geheim: Was verdienen die Jungs und Mädels eigentlich abseits von der Siegesprämie bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“? An einer Antwort versucht sich nun Entertainer Julian F.M. Stöckel, der einst selbst im Dschungelcamp stand, in einem Interview mit der Münchener AZ.

Gagen bei „Dschungelcamp“ 2023: Wieviel verdienen die Teilnehmer?

Es dürfte nur die wenigsten von euch überraschen, dass die Stars und Sternchen nicht aus purer Liebe zur Sache beim Dschungelcamp mitmischen. Abseits der Moneten mögen bei dem ein oder anderen vielleicht auch Ziele wie die Steigerung des eigenen Marktwerts, oder der nicht unerheblich Zugewinn an neuem Publikum, auf dem Wunschzettel stehen – letztendlich freut sich aber jeder Promi über eine feste Gage.

Julian F.M. Stöckel schätzt die Gehälter der IBES-Teilnehmer 2023 folgendermaßen ein:

Cecilia Asoro – ca. 20.000 bis 40.000 Euro

Gigi Birofio – ca. 20.000 bis 40.000 Euro

Cosimo Citiolo – ca. 20.000 bis 40.000 Euro

Tessa Bergmeier – ca. 40.000 bis 55.000 Euro

Jolina Mennen – ca. 50.000 Euro

Papis Loveday – ca. 50.000 Euro

Verena Kerth – ca. 60.000 Euro bis 80.000 Euro

Jana Pallaske – ca. 60.000 Euro bis 80.000 Euro

Markus Möhrl – ca. 60.000 Euro bis 80.000 Euro

Claudia Effenberg – ca. 80.000 bis 150.000 Euro

Lucas Cordalis – ca. 80.000 bis 150.000 Euro

Martin Semmelrogge – ca. 80.000 bis 150.000 Euro

>> Was läuft heute im Fernsehen? Das komplette TV-Programm auf einen Blick <<

„Dschungelcamp“ 2023: Das sind die Top-Gagen

Die absoluten Spitzenreiter im diesjährigen Umfeld betitelt Julian F.M. Stoeckel folgendermaßen: „Die Spitzenverdiener sind auf jeden Fall Claudia Effenberg, Lucas Cordalis und Martin Semmelrogge. Ich schätze deren Gagen zwischen 80.000 und 150.000 Euro ein.“

Dass die Gehälter der Promis so unterschiedlich ausfallen, immerhin sind es von 20.000 Euro bis 150.000 Euro ein weiter Weg, dürfte hinter den Kulissen sicher auch für die ein oder andere böse Zunge sorgen. Natürlich sind auch die genannten Gagen letztendlich nur eine Schätzung seitens eines Ex-Teilnehmers und Branchen-Insiders – aber sie scheinen durchaus realistisch zu sein.

Könnte eine höhere Gage am Ende gar dafür verantwortlich sein, dass Kandidaten früher gewillt sind freiwillig abzubrechen? Sind die hohen Unterschiede Grund für fiese Nicklichkeiten im Camp? Spätestens ab dem 13. Januar 2023 könnt ihr euch davon selbst ein Bild machen – vor allem mit einem genauen Blick auf das Verhalten der vermuteten Spitzenverdiener Claudia Effenberg, Lucas Cordalis und Martin Semmelrogge.