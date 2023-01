Dschungelcamp 2023: Darum ist Martin Semmelrogge immer noch nicht in Australien

Am 13. Januar startet endlich die 16. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Die Kandidaten stehen fest, doch nicht nur bei Gigi Birofio gibt es aktuell ein paar Fragezeichen an der Teilnahme. Kurz vor dem Start der neuen Staffel wurde der 23-Jährige in Australien positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte der Sender am Samstag in Köln mit.

Denn auch Martin Semmelrogge lässt weiter auf sich warten. Der Schauspieler sollte eigentlich, wie auch alle übrigen Teilnehmer, schon lange in Australien weilen. Nicht zuletzt, weil sich die Kandidaten auch noch in eine Quarantäne begeben müssen, bevor es am kommenden Freitag losgeht.

Dafür aber muss der 67-Jährige spätestens bis Samstagabend vor Ort in Australien sein. Zunächst wurde bereits bekannt, dass Semmelrogge am Donnerstag, 5. Januar, von Mallorca nach Frankfurt geflogen war. Von dort könnte es weiter nach Doha und dann nach Australien gehen. Doch es scheint Probleme beim Visum für das „enfant terrible“ zu geben.

Vorstrafen könnten Grund für fehlendes Visum sein

Semmelrogge hat inzwischen eine lange Liste an Vorstrafen angesammelt. Unter anderem wegen Drogenmissbrauch, wegen Fahrerflucht und einiger weiterer Delikte. Die australischen Behörden sind zudem alles andere als zimperlich, wenn es um die Ablehnung eines Visums geht. Nicht umsonst gilt das Land bei der Einreise als eines der strengsten Länder.

Daher stockt die Einreise des Schauspielers wohl und deshalb ist er auch nach wie vor nicht in Australien. Auf die Gage wird er ungern verzichten wollen, doch RTL hat bereits für Ersatz gesorgt. Sollte Semmelrogge tatsächlich die Einreise verweigert werden, soll Realitysternchen Melody Haase nachrücken.