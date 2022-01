Dschungelcamp 2022: Janina und Linda holen fünf Sterne an Tag 3

Tag 3 im Dschungelcamp: Linda und Janina treten gemeinsam zur Dschungelprüfung an. Sie müssen zusammen Sterne aus dem „Traumahaus der Stars“ holen. Am Ende halten beide fünf Sterne in den Händen und besonders Janina weiß zu überraschen und zu überzeugen. Wir haben die Fotos der Dschungelprüfung für euch.

Für Janina und Linda geht es in der Dschungelprüfung an Tag ins "Traumahaus der Stars". Eine ganz schön schmutzige Angelegenheit. Foto: RTL / Stefan Menne Vorher sahen sie noch so aus. Doch Lindas Blick verrät, dass sie schon nichts Gutes ahnt. Foto: RTL / Stefan Menne Das Haus erinnert optisch ein wenig an das " Sommerhaus der Stars ", Schauplatz einer weiteren Reality-TV-Produktion. Foto: RTL Volltreffer ins Gesicht! Damit hat Janina nicht gerechnet. Foto: RTL Doch das einstige "Teppichluder" schlägt sich tapfer. Foto: RTL Während Linda nur noch verängstigt in der Ecke steht. Trash-TV-Experten bemerken natürlich das traumhafte Foto von Michelle und Mike Monballijn, das Albtraum-Paar aus dem "Sommerhaus der Stars" 2021. Foto: RTL Linda steht die Angst ins Gesicht geschrieben. Foto: RTL Janina hingegen sucht weiter nach Sternen. Linda gibt zwei Minuten vor Ablauf auf. Foto: RTL Am Ende sind es fünf Sterne, die das Duo einsammelt. Und Dr. Bob muss Janina verarzten. Foto: RTL / Stefan Menne Verschmutzt treten Linda und Janina den Heimweg in das Dschungelcamp an. Foto: RTL / Stefan Menne

