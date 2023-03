„Der Bachelor“ 2023: „Hab alle meine Frauen leiden sehen“ – Action-Dates und Gewaltbeichte in Folge 3

Nicht nur Bachelor David Jackson (32) zeigt sich in der RTL-Kuppelshow von seiner zerbrechlichen Seite. Auch so manche Kandidatin versucht, den 1,86 Meter großen Rosenkavalier mit ihrer gefühlvollen Seite zu becircen. Während Bachelor-Babe Giovanna in gefühlt jedem Einzelinterview über ihr mentales Befinden spricht („Ich kann halt einfach nicht lächeln, wenn ich das gerade nicht fühle“) und aus kommt jetzt auch Rebecca mit der Mitleidstour beim Bachelor an.

„Der Bachelor“ (RTL) Folge 3: Action-Dates, Dramen und die Nacht der Rosen

„Ich hab halt nicht so eine schöne Vergangenheit beziehungsmäßig, viel mit Gewalt, auch psychischer Gewalt. Deswegen fällt es mir auch schwer, mich zu öffnen.“ Der Bachelor im Einzelinterview: „Das löst schon was aus in einem. Ich hab‘ alle meine Frauen leiden sehen, meine Schwester, meine Mutter.“

Rebecca fährt fort: „Das ist nicht schön, wenn du geschlagen wirst, wenn du beleidigt wirst und vor allem von einem Menschen, den du mal wirklich geliebt hast.“ David Jackson nüchtern: „Das tut mir richtig leid zu hören.“ Sein Resümee: „Ich glaube, es ist wichtig für dich zu verstehen, dass eine Beziehung so nicht aussehen muss.“

„Der Bachelor“ (RTL) Folge 3: Wer ist raus?

Während der Bachelor mit einer Gruppe von Kandidatinnen auf einem Action-Date ist, entscheidet sich Lisa R. die Bachelor-Villa freiwillig aus „familiären Gründen“ zu verlassen. Doch in der Nacht der Rosen kommt es noch dicker für David Jackson. Bevor er seine Rosen verteilt, kommt Hunde-Physiotherapeutin Fiona vor versammelter Mannschaft auf ihn zu und gesteht: „Ich glaube, das matcht einfach nicht zwischen uns. Deswegen möchte ich gehen. Wenn ich eine Rose bekommen hätte, gib sie bitte einem der anderen Mädels.“ Diesen Wunsch kann der Bachelor ihr allerdings nicht erfüllen: „Diese Rose für Fiona ist jetzt einfach raus.“ Besonders bitter für den Bachelor: Erst in Folge 2 hatte eine Kandidatin die Villa und somit auch David Jackson freiwillig verlassen.

Zusätzlich zu Fiona und Lisa R., die freiwillig ausgeschieden sind, müssen sich am Ende von Folge 3 Manina und Meike vom „Bachelor“ verabschieden. Die beiden haben keine Rose bekommen.