„Der Bachelor“: Gefühlsausbrüche und Peinlich-Auftritte – das ist in Folge 1 passiert

Tränen, Gefühlsausbrüche und gaaaaaanz viele Cringe-Momente: Die erste Folge der 13. Staffel „Der Bachelor“ hat es in sich, es zeigt sich ein Auf und Ab der Gefühle. Denn dieser Bachelor präsentiert sich von seiner emotionalen Seite – Tränenausbrüche statt Macho-Gehabe!

Das Leben des 32-jährigen gelernten Versicherungskaufmannes war nicht immer leicht: Als David Jackson zwei Jahre alt war, verließ sein Vater die Familie. Seine Mutter musste sich von da an allein um David und seine beiden Schwestern kümmern. Das habe die Familie noch enger zusammengeschweißt. Als er von der Krebs-Erkrankung seiner Zwillingsschwester erzählt, brechen alle Dämme. „Ich habe mir so gewünscht, dass mir die Haare ausfallen und sie einfach normal weitermachen kann“, schluchzt der Bachelor in die Kamera.

„Der Bachelor“ (RTL): So kämpfen die Kandidatinnen um David Jackson

Nun will der 32-jährige, der mittlerweile als „Content Creator“ (Influencer) in Dubai arbeitet, selbst eine Familie gründen: „Wenn ich mich jetzt verliebe, möchte ich das Gefühl haben, angekommen zu sein.“ Seine Mutter wünscht sich zudem schnellstmöglich Enkelkinder: „Es würde mich freuen, David bald als Papa zu sehen.“

Und da kommt RTL ins Spiel und schlägt dem gebürtigen Stuttgarter gleich 23 potentielle Kandidatinnen zur Familienplanung vor. Blond, brünette, schwarzhaarig: Der Bachelor hat wie immer die Qual der Wahl aus einem bunten Potpourri an Damen zwischen Mitte 20 und Mitte 30. Die Anwärterinnen könnten unterschiedlicher nicht sein. Nur eins haben sie gemeinsam: Alle wollen den Bachelor!

Beim Kennenlernen überraschen sie den RTL-Single mit den verrücktesten Ideen. Für den ersten Fremdscham-Moment sorgt Hunde-Physiotherapeutin Fiona (29), als sie David mit einem Ghetto-Blaster begrüßt: „Ich will mit dir Bachata tanzen. Dann haben wir gleich unseren ersten Tanz!“ Das Resümee des Bachelors: „Naja, sowas vergisst man auf jeden Fall nicht.“

„Der Bachelor“ (RTL), Folge 1: Wer fliegt raus? Wer kommt weiter?

Marketing-Direktorin Alyssa (36) aus Kapstadt fällt mit der Tür ins Haus und schenkt dem Rosenkavalier ein Foto-Kissen. Darauf zu sehen: Alyssa selbst in einem Cabrio. Auf dem Beifahrersitz prangt der Schriftzug: „This could be you“ (Deutsch: Das könntest du sein) – Aua!

Psychologin Colleen (27) begrüßt den 32-Jährigen nicht nur freudestrahlend, sondern auch gleich mit einer konkreten Frage: „Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick?“ Darauf Davids nüchterne Antwort: „Schon mal von gehört.“

Am Ende der ersten Folge muss der Bachelor sich von drei Ladies verabschieden. Nevin (30), Dahwi (23) und Mariam (30) sind raus.