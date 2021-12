Teddy Teclebrhan gewinnt 1LIVE Comedy-Krone – restliche Verleihungen am Donnerstag

Am Donnerstag (9. Dezember) verleiht 1LIVE wieder die „1LIVE Krone“. Die Comedy-Krone wurde jedoch wie gewohnt schon vorher vergeben: Tedros „Teddy“ Teclebrhan ist in diesem Jahr der Gewinner.

„Comedy, Schauspiel, Gesang, Tanz und vor allem das ganz große Entertainment beherrscht Teddy wie kein Zweiter“, teilte der WDR als Ausrichter des Preises am Mittwoch mit. Bekannt wurde Teclebrhan auf YouTube mit seiner Kunstfigur Antoine. Im Fernsehen war der 38-Jährige zuletzt bei „TV total“ oder in seiner eigenen Show mit dem Namen „Teddys Show“ zu sehen. Bei Amazon Prime Video war der Comedian in der ersten Staffel von „LOL – Last One Laughing“ einer der Kandidaten.

Die Gewinner der sieben Voting-Kategorien werden nun am Donnerstag im Rahmen einer ganztägigen Radiosendung zwischen 7 und 15 Uhr verkündet. Ursprünglich sollte die Preisvergabe in der Bochumer Jahrhunderthalle stattfinden. Wegen der hohen Inzidenzahlen in der Corona-Pandemie wurde die Feier aber kurzfristig abgesagt.

Nach den Preisverleihungen geht es ab 18 Uhr mit der On-Air-Aftershowparty zur „1LIVE Krone“ weiter: Von 18 bis 19 spielt DJ Felix Jaehn ein exklusives Live-Set, ab 21 Uhr gibt es dann ein Konzert von Casper – inklusive Weltpremiere.

mit Agenturmaterial (dpa)