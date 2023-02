„LOL – Last One Laughing“: Kandidaten, TV-Termine, Trailer – alle Infos zu Staffel 4

Im April 2023 startet die vierte Staffel der inzwischen mit dem deutschen Comedypreis und deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Amazon-Prime-Show „LOL – Last One Laughing“. Erneut lädt Michael „Bully“ Herbig wieder Kandidaten in seine Show ein. Das Konzept bleibt dabei dasselbe: Wer lacht, fliegt raus! Nur die Kandidaten werden teilweise neu sein.

„LOL – Last One Laughing“: Diese Promis sind in Staffel 4 als Kandidaten dabei

Martina Hill

Hazel Brugger

Max Giermann

Kurt Krömer

Cordula Stratmann

Moritz Bleibtreu

Joko Winderscheidt

Michael Mittermeier

Elton

Jan van Weyde

„LOL – Last One Laughing“: Der Trailer zur 4. Staffel

Ein offizieller Trailer zur vierten Staffel ist zwar noch nicht veröffentlicht, aber „Bully“ hat vor geraumer Zeit schon eine Ankündigung mit den Teilnehmern online gestellt, den ihr euch hier anschauen könnt:

„LOL – Last One Laughing“: Wann startet Staffel 4 bei Amazon Prime Video?

Während Kurt Krömer und Max Giermann den dritten Versuch bei „LOL – Last One Laughing“ starten, sind Martina Hill und Hazel Brugger sind zum zweiten Mal dabei, wenn die vierte Staffel im April 2023 startet. Ein genaues Datum ist aber noch nicht veröffentlicht worden.

Wann kann man die neuen Folgen von „LOL – Last One Laughing“ streamen?

Noch sind die genauen Termine nicht bekannt. Sollte Amazon wie in den ersten drei Staffeln verfahren, würden die Folgen aber innerhalb von einer Woche komplett zu streamen sein.

Folge 1: tba

Folge 2: tba

Folge 3: tba

Folge 4: tba

Folge 5: tba

Folge 6: tba

Das ist das Prinzip von „LOL – Last One Laughing“

Bei „LOL – Last One Laughing“ sind zehn Komiker sechs Stunden lang in einem Raum eingeschlossen und sollen sich gegenseitig zum Lachen bringen – ohne selbst die Mundwinkel zu verziehen. Michael Bully Herbig überwacht das Treiben als Schiedsrichter in einem Kontrollraum. Er löst dann einen Alarm aus, wenn jemand lacht. Wer zwei Mal beim Lachen erwischt wird, fliegt raus.

„LOL – Last One Laughing“: Das sind die Gewinner

Der Gewinner von „Last One Laughing“ darf 50.000 Euro für einen guten Zweck spenden. In der ersten Staffel war Torsten Sträter erfolgreich, die zweite gewann Max Giermann, die dritte Anke Engelke.

