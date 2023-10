Große Trauer um „Friends“-Star: Matthew Perry mit 54 Jahren gestorben

Der als Chandler Bing aus der Serie „Friends“ bekannte Schauspieler Matthew Perry ist tot. Perry sei offenbar in seinem Zuhause in Los Angeles ertrunken, berichteten die „Los Angeles Times“ und die Promi-News-Website TMZ unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Er sei am Samstag tot aufgefunden worden. Perry wurde 54 Jahre alt. Die Nachrichtenagentur AP bekam aus dem Umfeld von Perry zunächst keine Antwort auf eine Kommentaranfrage.

Perry spielte zehn Staffeln lang an der Seite von Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow und David Schwimmer in der Serie „Friends“ den sarkastischen, aber liebenswerten Chandler Bing, der zu den berühmtesten und am häufigsten zitierten Figuren der Fernsehgeschichte gehört. Chandler war der schlagfertige, unsichere und neurotische Mitbewohner von Joey, gespielt von LeBlanc, sowie ein enger Freund von Ross, gespielt von Schwimmer. Vor allem die Art und Weise, wie er bestimme Wörter in einem Satz betonte, ist berühmt. Für seine Rolle wurde Perry für einen Emmy nominiert.

„Matthew war ein unglaublich talentierter Schauspieler“, teilte das Unternehmen Warner Bros. Television Group mit. „Sein Vermächtnis wird im Herzen von so vielen weiterleben“, hieß es. Das Unternehmen sprach seinen Angehörigen und Fans sein Mitgefühl aus.

Perry hatte öffentlich gemacht, dass er lange Zeit gegen eine Suchtkrankheit kämpfte. Vor kurzem erschienen seine Memoiren.

