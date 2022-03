Podcast „Streitkräfte & Strategien“ – alle Infos zum NDR-Podcast des Ukraine-Kriegs

Mit Beginn des Kriegs in der Ukraine startete der Norddeutsche Rundfunk (NDR) einen neuen Podcast mit dem Namen „Streitkräfte & Strategien“, um täglich zur aktuellen Lage aus der Ukraine zu berichten. Wer die Moderatoren sind, wo man den Podcast hören kann und alle weiteren Infos verraten wir euch hier!

Was ist der Podcast „Streitkräfte & Strategien“?

Mit Beginn des Krieges in der Ukraine hat NDR Info mit „Streitkräfte & Strategien“ einen neuen täglichen Podcast etabliert. Mit den beiden Journalisten Andreas Flocken und Carsten Schmiester hält der norddeutsche Sender seine Hörer so wie alle Interessierten täglich auf dem neuesten Stand, was die Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine angeht.

Podcast Streitkräfte & Strategien“: Wer ist Andreas Flocken?

Die Leidenschaft fürs Radio wurde bei Andreas Flocken früh geweckt. Bis er sich aber wirklich ausgiebig damit beschäftigen konnte, dauerte es noch eine Weile. Zunächst absolvierte er ein Studium der Politikwissenschaften und Geschichte in Hamburg, ehe es Anfang der Achtziger Jahre für zwölf Monate nach London ging.

Dort beschäftigte er sich mit internationaler Politik und Strategic Studies, zudem lieferte ihm die Besetzung der Falkland-Inseln 1982 hautnah Anschauungsmaterial. 1985 absolvierte er dann ein Volontariat beim NDR, welches der endgültige Einstieg werden sollte.

Seit 2001 beschäftigt sich Flocken vornehmlich mit Fragen rund um die Bundeswehr und die Sicherheit im Land. So wurde er schließlich verantwortlicher Redakteur der Sendereihe „Streitkräfte & Strategien“, die es seit 40 Jahren gibt.

Podcast „Streitkräfte & Strategien“: Wer ist Carsten Schmiester?

Der Hörfunkjournalist wurde 1962 in Oldenburg geboren, wo er auch 20 Jahre später bis 1984 ein Volontariat bei der Oldenburger Nordwest-Zeitung absolvierte. Anschließend studierte er an der Fernuni Hagen, während er bereits als Redakteur für die Zeitung arbeitete.

1988 wechselte er dann zum NDR, wo er unter anderem in Singapur, London und Neu-Delhi stationiert war. Von 2003 bis 2008 war er Leiter des Hörfunkstudios des NDR/WDR Studio Washington. Von 2009 bis 2015 übernahm er die Leitung der Aktuell-Redaktion bei NDR2 in Hamburg als Chef vom Dienst. Seit April 2016 ist er in Stockholm als ARD-Hörfunkkorrespondent für das Baltikum und die nordischen Länder.

Seit wann gibt es den Podcast „Streitkräfte & Strategien“?

Seit dem 16. Januar 2021 gibt es den vom NDR geförderten Podcast „Streitkräfte & Strategien“. Die erste Folge beschäftigte sich mit der Frage zum Atomwaffenverbotsvertrag, den Deutschland sowie weitere Nato- und Atommächte ablehnen. Seither gab es alle zwei Wochen eine neue Ausgabe, bis zum 24. Februar und dem Einmarsch Russlands in die Ukraine.

Seit dem 24. Februar 2022 gibt es täglich eine neue Folge der beiden Moderatoren Andreas Flocken und Carsten Schmiester. Dafür ist die Dauer einer Folge quasi halbiert worden von knapp 60 Minuten pro Ausgabe auf rund 30 Minuten.

Podcast „Streitkräfte & Strategien“: Wann gibt es eine neue Folge?

Nachdem der Rhythmus nun auf täglich umgelegt wurde, erscheint jeden Tag gegen 17.30 Uhr eine neue Folge.

Worum geht es im Podcast „Streitkräfte & Strategien“?

Nach der Umstellung auf ein tägliches Angebot konzentriert sich der Podcast so ausschließlich auf den Konflikt in der Ukraine. Andreas Flocken als Experte für Sicherheitspolitik sowie viele Fragen im Bezug auf die Bundeswehr spricht dort mit dem langjährigen Auslandskorrespondenten Carsten Schmiester. Beide haben durch ihre langjährigen Tätigkeiten in den sicherheitspolitischen Fragen große Expertise erlangt.

Wer Mutmaßungen und Übertreibungen erwartet, wird hier enttäuscht. Die beiden Experten sprechen ruhig und sachlich über die Geschehnisse und ordnen diese wohltuend unaufgeregt ein. Spekulationen findet man hier keine, es geht ausschließlich um Fakten.

Wo kann ich den Podcast „Streitkräfte & Strategien“ hören?

Jeden späten Nachmittag erscheint auf der Internetseite des NDR eine neue Ausgabe. Hier kann man sich über die neueste sowie auch alle anderen Ausgabe informieren. Natürlich könnt ihr den Podcast aber auch über alle anderen gängigen Podcast-Plattformen erreichen.

