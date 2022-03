Podcast ohne (richtigen) Namen – alle Infos zum beliebten Podcast

Wenn man keinen Namen für einen Podcast hat, gibt man ihm einfach keinen. Und so nennt man ihn dann: „Podcast ohne (richtigen) Namen“ – oder kurz: „Po(r)N“. Wer die drei Moderatoren sind, worum es in den Themen geht und wieso man inzwischen sogar Merch für diesen Podcast bekommt, wir verraten es euch.

Was ist der Podcast ohne (richtigen) Namen?

Der „Podcast ohne (richtigen) Namen“ existiert seit 2018. Hinter „Po(r)N“ stehen Etienne Gardé, George Zaal und Jochen Dominicus. Alle drei kennen sich ungefähr seit der Jahrtausendwende, als sie bei NBC Giga in Düsseldorf arbeiteten.

Podcast ohne (richtigen) Namen: Wer ist Etienne Gardé?

Der 1978 geborene Moderator stammt aus Frankfurt am Main und ist in der Gaming-Branche ein bekanntes Gesicht. Im November 2000 war er im Gründerteam von GIGA Games dabei, wo er bis 2009 arbeitete. Danach wechselte er nach Hamburg zu Game One, heute ist er bei den Rocket Beans, die aus Game One hervorgegangen sind und zwischenzeitlich Game Two als neue Plattform gegründet haben. Neben „Po(r)N“ hat „Eddy“ noch weitere Podcasts, die er betreibt. Unter anderem mit Katjana Gerz den Podcast „Schmodcast“. 2017 gewann er zudem den „Deutschen Fernsehpreis“ in der Kategorie „Beste Moderation Unterhaltung“.

Podcast ohne (richtigen) Namen: Wer ist George Zaal?

Auch George Zaal war, wie Etienne, Redakteur bei GIGA und als Netzreporter im Channel Games mit Jochen Dominicus ein Team. Der 1974 geborene Gaming-Spezialist war bis 2006 beim Sender. Heute hat er einen eigenen YouTube-Kanal, wo er unter dem Namen „Barlow“ Tipps und Tricks zum Gaming gibt und unter anderem auch mit Jochen Dominicus zusammenarbeitet.

Podcast ohne (richtigen) Namen: Wer ist Jochen Dominicus?

Der 1970 in Hilden geborene Redakteur und Moderator ist der Älteste der drei Hosts. Er war bereits beim TV-Sender Sat.1 tätig, danach unter anderem für GIGA in London und Düsseldorf unterwegs und bei vielen weiteren Formaten in der Redaktion. Inzwischen wohnt er wieder in Hamburg, arbeitet unter anderem für Sport1 als Moderator – und ist im Privatleben der Nachbar von Etienne.

Seit wann gibt es den „Podcast ohne (richtigen) Namen“?

Am 13. Februar 2018 gab es mit „Katzen und Bitcoins“ die erste Ausgabe. Anfangs lief er noch unregelmäßig, inzwischen gibt es jede Woche eine neue Folge. Seit Beginn hat sich nichts an der Besetzung geändert, inzwischen hat das Trio über 160 Folgen über jeweils ca. 90 Minuten zu Stande gebracht.

Podcast ohne (richtigen) Namen: Wann gibt es eine neue Folge?

Inzwischen erscheint jeden Donnerstag eine neue Folge vom Podcast ohne (richtigen) Namen.

Worum geht es im Podcast ohne (richtigen) Namen?

Das Themenfeld ist breit gefächert und damit überhaupt nicht festgelegt. Auch wenn das Trio aus Gaming-Redakteuren und Elektronik-Nerds besteht, geht es hier bei weitem nicht nur um das Lieblingsthema der drei. So wurde auch schon über das „Flugzeugsitzenachhintenkippenproblem“ gesprochen, was „Gute Pommes“ ausmacht, oder was „Akkuschrauberliebe“ ist.

Wo kann ich den Podcast ohne (richtigen) Namen hören?

Da es keinen Exklusivdeal mit einem Anbieter gibt, wie das beispielsweise bei den Konkurrenten vom Podcast „Gemischtes Hack“ der Fall ist, kann man den Podcast auf jeder gängigen Plattform hören. Solltet ihr aber jetzt gerade zu faul sein, euch einen Link zu suchen, findet ihr den Podcast auch bei „Spotify“.

Gibt es Merchandise zum Podcast ohne (richtigen) Namen?

Tatsächlich gibt es seit einiger Zeit eine ganze Menge zum Podcast ohne (richtigen) Namen zu kaufen. Neben Kaffeetassen gibt es auch Shirts und Pullover in einem eigenen Shop zu ordern. Wer möchte, findet dort auch Socken und Kappen unter diesem Link.

Wie viele Zuhörer hat der Podcast ohne (richtigen) Namen?

Der Podcast hat pro Ausgabe inzwischen nach Aussage der Macher 80.000 Hörer im Schnitt. Im Jahr 2018 erreichte der Podcast den 2. Platz in der Kategorie Unterhaltung beim deutschen Podcastpreis 2018.

Welchen Fußballverein sponsert der Podcast ohne (richtigen) Namen?

Tatsächlich ist der Podcast ohne (richtigen) Namen der einzige und bislang erste Podcast, der ein Fußballteam unterstützt. So konnte der FC Lobberich-Dyck aus dem Kreis Viersen nahe der holländischen Grenze für ein Trikotsponsoring gewonnen werden. Im Dezember liefen die Spieler des Klubs dann erstmals mit den neuen Trikots auf.

Was muss ich noch wissen zum Podcast ohne (richtigen) Namen?

Inzwischen gibt es eine kleine Schwester zum Podcast ohne (richtigen) Namen, dieser ist aber vor allem für Freunde von True Crime gedacht. Dort heißt es dann Verbrechen ohne (richtigen) Namen, in der Kurzform Vo(r)N. Hier gesellt sich dann Alice Westerholt zum Trio dazu und unterstützt die Moderatoren. Sie gräbt sich noch mal tief in Geschichten laut eigener Aussage ein und spricht für ihre Recherchen auch gerne mit Zeitzeugen. Dieser Podcast läuft seit September 2021 und hat bereits annähernd 30 Folgen veröffentlicht.