Unnützes Wissen

Wo kommen sogenannte Blitzhacker am ehesten zum Einsatz?

6. Januar 2023

Was ist eigentlich ein Blitzhacker und wo kommt er zum Einsatz? Blitzhacker werden in der Küche genutzt. In der Disco, bei der Gartenarbeit oder beim Datenklau im Internet sind sie eher unnütz.