Wo hinterließ ein Preuße namens Piefke einen so bleibenden Eindruck, dass sein Name heute noch in aller Munde ist?

Unnützes Wissen

3. Januar 2024

Wo hinterließ anscheinend ein Preuße namens Piefke einen so bleibenden Eindruck, dass sein Name heute noch in aller Munde ist? A: Österreich, B: Polen, C: Niederlande oder D: Frankreich?