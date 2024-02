Wie könnte man Umberto Ecos „Der Name der Rose“ kurz und knapp beschreiben? A: Krimi im Kloster B: Komödie in der Kapelle C: Magie im Münster D: Anime vor dem Altar

Die richtige Antwort: A. „Der Name der Rose“ spielt in einer reichen mittelalterlichen Benediktinerabtei, in der sich mysteriöse Todesfälle ereignen.

